Γεραπετρίτης: Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα

«Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα», επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στη Βουλή

Γιάννης Νικηφοράκης

Γεραπετρίτης: Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επανέλαβε τις σταθερές και αδιαπραγμάτευτες θέσεις της ελληνικής πλευράς, επισημαίνοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του Δικαίου της Θάλασσας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων, με ενεργή και προληπτική διπλωματική παρουσία σε όλα τα διεθνή επίπεδα, μιλώντας σήμερα (05/06) στη Βουλή.

«Η Ελλάδα διαθέτει, αυτή τη στιγμή, ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Θέλω να είμαι σαφής: Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα», απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παρανόμων διεκδικήσεων στο Αιγαίο και μιλά ακατάπαυστα για «Γαλάζια Πατρίδα».

«Αυτονόητο είναι και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πλαίσιο του Δικαίου της Θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει, να διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει και όλους τους διαύλους τους οποίους έχει.

Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι απολύτως ενήμεροι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι θα πρέπει τα ζητήματα αυτά και ενόσω δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, με ευθυκρισία και κυρίως με γνώση και ικανότητα και να αποφεύγουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις εκ του μη όντος», προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι το κόμμα του θέτει αυτό το ζήτημα «ξανά και ξανά», επειδή θέλει να επηρεάσει την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό προς μια «πιο ενεργή και δραστήρια κατεύθυνση».

«Χαίρομαι που προσχωρήσατε στη στάση ότι δεν παράγονται τετελεσμένα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να υπάρχει μια κοινή κατανόηση», σχολίασε ο κ. Γεραπετρίτης και σημείωσε: «Η Ελλάδα σήμερα απλώνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο τη διοίκηση αλλά και τη Βουλή και τη Γερουσία, έως τη Βόρεια Αφρική, τη Λιβύη και την Αίγυπτο, έως τα δυτικά Βαλκάνια που έχουμε αναλάβει προληπτικά ενεργή εξωτερική πολιτική, επισπεύδοντας την προοπτική την ευρωπαϊκή των δυτικών Βαλκανίων, των χωρών του Κόλπου, το Ισραήλ, την Ινδία και όλες τις χώρες της Ασίας».

Τέλος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει όραμα να καταστεί οικουμενική δύναμη και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει καταφέρει να είναι μία ισχυρή δύναμη στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό.

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