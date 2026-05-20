ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Ανυπόστατο δόγμα η Γαλάζια Πατρίδα, ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς του Αιγαίου

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, με φόντο τις αναφορές πως η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Θα προβούμε στις προσήκουσες αντιδράσεις»

«Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως. Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, χωρίς να έχουμε την εικόνα του περιεχομένου του νομοσχεδίου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Ζωχιού και συνέχισε:

«Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβούμε, αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου, στις προσήκουσες αντιδράσεις και ενέργειες».

Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν πάντοτε ανοικτοί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Προνοούμε, συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να μας εκθέσουν».

«Τασσόμαστε παγίως υπέρ του διαλόγου», επεσήμανε, αλλά πρόσθεσε πως ο υπουργός Εξωτερικών έχει πει πολλές φορές με πλήρη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας, άρα δεν υπάρχει προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με ψυχραιμία. Όταν θα έχουμε σαφή εικόνα θα αντιδράσουμε», σημείωσε και συνέχισε: «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου, με στόχο την διευθέτηση της διαφοράς περί οριοθέτησης ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας».

