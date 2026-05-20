Χαρδαλιάς: Με σχέδιο και συνεργασίες η Αττική μπορεί να καταστεί ισχυρό διεθνές ναυτιλιακό hub

Δίνεται έμφαση στην ανθεκτικότητα των υποδομών και στην πολιτική προστασία της Μητροπολιτικής Αττικής με ειδικά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και ενημέρωσης πολιτών.

«Η Περιφέρεια Αττικής καθίσταται αξιόπιστος εταίρος στη συνεργασία ευθύνης μεταξύ Κράτους, επιχειρηματικής – εφοπλιστικής κοινότητας και Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μετατρέψουμε το Λεκανοπέδιο σε ένα ισχυρό διεθνές ναυτιλιακό hub» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μιλώντας στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική».

Σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εξελίσσονται ραγδαίες γεωπολιτικές μεταβολές, που συντελούνται υπό το βάρος της διεξαγωγής πολεμικών συγκρούσεων οι οποίες αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων και συμμαχιών που διαμορφώθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της νέας κατανομής ισχύος, ενεργοποιούνται σημαντικοί ενεργειακοί διάδρομοι και η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας αποκτά νέα διάσταση. Σε αυτό το περιβάλλον καλούμαστε ως χώρα να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα και να διορθώσουμε τα μεγάλα μας μειονεκτήματα, για να ενισχύσουμε τη θέση μας σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα αν και μικρή χώρα, έχει το πλεονέκτημα να διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Ως παγκόσμια ναυτική δύναμη, ως αναδυόμενος ενεργειακός κόμβος, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις νέες συμμαχίες που δημιουργεί, αλλά και με την ισχυρή στρατιωτική παρουσία σε περιοχές που απειλείται η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, οφείλει να έχει ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων».

Όπως τόνισε, στο πλαίσιο αυτής της εθνικής στρατηγικής, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά αποτελεί ένα από τα κορυφαία διεθνή ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως. «Το λιμάνι του Πειραιά και η ευρύτερη περιοχή λειτουργεί ως «καρδιά» της ελληνικής ναυτιλίας, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνόκτητου στόλου κι ένα τεράστιο δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η παρουσία της COSCO στον Πειραιά, με την μεγάλη επένδυση που πραγματοποίησε εδώ τα προηγούμενα χρόνια, κατέστησε το λιμάνι του ως ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο.

Παράλληλα όμως, στο πλαίσιο του εντεινόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού της Κίνας με τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα, μετά την αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προωθείται ένα σχέδιο που στο επίκεντρό του έχει την αναβάθμιση και επέκταση της χρήσης ενός ακόμη λιμανιού που βρίσκεται στη Δυτική Αττική, αυτού της Ελευσίνας. Θα αξιοποιηθεί όχι μόνον ως λιμάνι, αλλά και ως κόμβος logistics και χώρος για φιλοξενία ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών».

Ως Περιφέρεια «είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτή την εξέλιξη, προς όφελος της ευρύτερης περιοχής, υλοποιώντας επιπλέον μια σειρά από υποστηρικτικά έργα κάθε είδους: οδικά, αντιπλημμυρικά, παρεμβάσεις αναβάθμισης του αστικού τοπίου, ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, κλπ.» είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

Υπογράμμισε παράλληλα πως η Περιφέρεια προχωρά σε έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών σε Ραφήνα και Λαύριο, ενώ σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται ο νέος προβλήτας για τα κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά, που χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ.

Υλοποιούνται και υποστηρίζονται επίσης δράσεις για την ενίσχυση της ναυτιλιακής καινοτομίας, για την «πράσινη» μετάβαση της ναυτιλίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιμενικών υποδομών, για την προώθηση της εκπαίδευσης με ναυτιλιακές ακαδημίες, ενώ υποστηρίζεται σταθερά η υποδοχή μεγάλων κλαδικών διοργανώσεων, όπως π.χ. το Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, και αξιοποιώντας την προηγούμενη θητεία του ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνει στην ανθεκτικότητα των υποδομών της Μητροπολιτικής Αττικής καθώς αυτές αποτελούν «εθνικό ζήτημα».

«Για τον λόγο αυτό επενδύουμε μέσα από έναν δομημένο και επικαιροποιημένο σχεδιασμό, σε έργα θωράκισης και αναβάθμισης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Με ειδικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, με σχέδια έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου και με δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των fake news, που βρίσκονται στον πυρήνα των υβριδικών επιθέσεων» κατέληξε.

Στο συνέδριο τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν η Ειδική Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και η Γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Έφη Φιλιοπούλου.