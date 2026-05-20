Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

Η καθέλκυση της δεύτερης ψηφιακής φρεγάτας FDI του γαλλικού ναυτικού, Amiral Louzeau, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, ένα υπερσύγχρονο πλοίο πρώτης γραμμής ενός ξένου, πανίσχυρου στόλου φέρει δομικά τμήματα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο που αποτυπώνει ανάγλυφα τη δυναμική των ελληνικών χεριών σε έργα υψηλής τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας.

Η επιτυχής ενσωμάτωση των ελληνικών μπλοκ (blocks) στο γαλλικό σκαρί γεννά αίσθημα μεγάλης περηφάνειας για τους εργαζόμενους και τη διοίκηση της εταιρείας, που είδαν τις προσπάθειές τους να δικαιώνονται στο πιο απαιτητικό επίπεδο της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς.

Σύμφωνα με στελέχη του ναυπηγείου, η εμπιστοσύνη που έδειξε η Naval Group από την αρχή του προγράμματος άνοιξε μια τεράστια ευκαιρία συμμετοχής σε ένα εγχείρημα αιχμής, επιτρέποντας στην ελληνική πλευρά να αποδείξει τη συνέπεια και την τεχνική της επάρκεια. Κι όμως, αυτή η επιτυχία δεν αποτελεί το τέρμα της διαδρομής, αλλά την αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Η παρουσία ελληνικών τμημάτων στη φρεγάτα Amiral Louzeau ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της εγχώριας βιομηχανίας στο διεθνές περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι η Σαλαμίνα μπορεί να αποτελέσει μόνιμο και αξιόπιστο κομμάτι των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. Την ίδια ώρα, η επιτυχία αυτή ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα πλοία της κλάσης, τόσο για το γαλλικό όσο και για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.