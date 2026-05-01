Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο

Snapshot Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ονομάστηκε η πρώτη στον κόσμο μη επανδρωμένη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης USSPS «Πανόπτης», σχεδιασμένη για συνεχή παρακολούθηση στο θαλάσσιο πεδίο.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει ελληνική πατέντα και συνδυάζει τεχνολογίες υπεράκτιων υδρογονανθράκων, αιολικών πάρκων, μη επανδρωμένων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης.

Με εκτόπισμα 700 τόνους και φορτίο 44 τόνων, ο «Πανόπτης» φέρει ραντάρ, κάμερες και μη επανδρωμένα οχήματα για 24ωρη επιτήρηση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το έργο ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EDIDP με τη συμμετοχή διεθνών εταίρων και συντονισμό από την ελληνική ΕΤΜΕ.

Η πλατφόρμα αναδεικνύει το ρόλο της ελληνικής τεχνογνωσίας και βιομηχανίας στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης με ευρωπαϊκό και διεθνές αποτύπωμα.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει την πατέντα της ΕΤΜΕ στον τομέα της περιοχικής δικτυοκεντρικής θαλάσσιας επιτήρησης και αποτελεί την πρώτη στο είδος της παγκοσμίως, εγκαινιάζοντας μια νέα κατηγορία μη επανδρωμένων ναυτικών πλατφορμών, αυτή των USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platforms).

Συνδυάζει τεχνολογικά στοιχεία από την εξόρυξη υπεράκτιων υδρογονανθράκων, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα μη επανδρωμένα μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ολοκλήρωση και ενσωμάτωση δεδομένων πεδίου μέσω προηγμένων αλγορίθμων.

Από πλευράς επιχειρησιακής χρήσης, η πλατφόρμα αποτελεί μέρος δικτυοκεντρικού σχεδιασμού θαλάσσιας επιτήρησης. Με εκτόπισμα 700 τόνους και φορτίο 44 τόνων, η πλατφόρμα φέρει αισθητήρες ραντάρ, κάμερες, μη επανδρωμένα οχήματα και μπορεί να επιτηρεί 24 ώρες το 24ωρο, σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες από το βυθό μέχρι τον αέρα. Αποτελεί μία υποδομή επιτήρησης που μπορεί να είναι χρήσιμη στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στην λήψη μετεωρολογικών δεδομένων, στην προστασία λιμένων και κρίσιμων υποδομών. Ως στόχο έχει την εκτέλεση εργασιών ISR απελευθερώνοντας πολύτιμα πλοία και προσωπικό για άλλες εργασίες όπως η προβολή δύναμης, η συνοδεία και προστασία πλοίων και οι αποστολές υψηλής έντασης.

Το έργο, ύψους επένδυσης περίπου 20 εκατ. ευρώ υλοποιείται υπό το πρόγραμμα USSPS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο έργο συμμετέχουν η γαλλική Naval Group, ο ρόλος της οποίας υπήρξε καταλυτικός ως τεχνικού συντονιστή, η ισπανική Navantia, καθώς και οι Applied Intelligence Analytics Limited, Cyprus Research and Innovation Center Ltd, Foundation for Research and Technology Hellas, Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, Prolexia SARL, Multimedia Workshop PLC, Sener Aeroespacial S.A., SignalGeneriX Limited, SMST Designer & Constructors B.V., Techlam SAS, Tecnobit SLU και Unmanned Teknologies Applications S.L.

Η ΕΤΜΕ έχει τον ρόλο του συντονιστή του προγράμματος και κεντρική ευθύνη στην υλοποίηση και τον συντονισμό του σύνθετου αυτού έργου, σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και τους εταίρους του πολυεθνικού κοινοπρακτικού σχήματος.

Το USSPS επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΤΜΕ ως OEM θαλασσίων συστημάτων και την ικανότητά της να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων σε σύνθετο ευρωπαϊκό περιβάλλον συνεργασίας. Παράλληλα, η τεχνολογική ωριμότητα της καινοτομίας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω και την ελληνική αλυσίδα προμηθευτών και υποκατασκευαστών.

Από ελληνικής πλευράς, πέραν της ΕΤΜΕ, συμμετέχει και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η σύνθεση αυτή αναδεικνύει το εύρος και τη σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και ερευνητικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, καθώς και τον ρόλο της ΕΤΜΕ στον συντονισμό σύνθετων προγραμμάτων με διεθνές αποτύπωμα.

Η πλατφόρμα έλαβε το όνομα «Πανόπτης», εμπνευσμένο από τον Άργο Πανόπτη της ελληνικής μυθολογίας, ως συμβολική αναφορά στη διαρκή επιτήρηση, την εγρήγορση και την αδιάλειπτη επιχειρησιακή παρακολούθηση στο θαλάσσιο πεδίο. Την ονοματοδοσία της πλατφόρμας πραγματοποίησε ο Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, Αντιπρόεδρος της Contships Management Inc. και πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Η τελετή αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο υλοποιείται από την ΕΤΜΕ, ως συντονιστή του προγράμματος, σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και τους εταίρους του πολυεθνικού κοινοπρακτικού σχήματος. Η κατασκευή της πλατφόρμας στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αναδεικνύει τη σημασία της εγχώριας βιομηχανικής βάσης, ενώ το συνολικό έργο επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της ελληνικής τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμούς και τοποθετήσεις πραγματοποίησαν ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, ο κ. Γκίκας, Υφυπουργός στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Δρ. Δημήτριος Τερζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο Δρ. Αθανάσιος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ, ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, ο κ. Patrick Mauffrey, Project Director USSPS για τη Naval Group, και ο Δρ. Γεώργιος Κόρος, Πρόεδρος και CEO των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΜΕ, κ. Αντώνης Πέππας, δήλωσε: «Το μακρύ ταξίδι της τεχνολογικής ανάπτυξης ολοκληρώνεται σήμερα. Ο Πανόπτης, στα χρόνια που έρχονται, θα παρέχει πραγματικά δεδομένα πεδίου για την εκπαίδευση προηγμένων αλγορίθμων, θα προσφέρει εικόνα θαλάσσιας επιτήρησης, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει πεδίο δοκιμών τεχνολογιών σε πραγματικό θαλάσσιο περιβάλλον. Οι εφαρμογές του επεκτείνονται και σε μη αμυντικούς σκοπούς, παρέχοντας δεδομένα καιρού, κατάστασης θάλασσας, περιβάλλοντος και παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών, με υψηλή αξιοπιστία. Η τεχνολογία είναι τέτοια η οποία επιτρέπει δίκτυο με πλατφόρμες όπως ο Πανόπτης να γίνει τμήμα της Ασπίδας του Αχιλλέα και άλλων εφαρμογών ενδιαφέροντος κρίσιμων υποδομών και ασφάλειας ναυσιπλοΐας».

Η παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της αμυντικής και ερευνητικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των εμπλεκόμενων φορέων ανέδειξε τη σημασία του προγράμματος USSPS ως μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στον χώρο της άμυνας, της καινοτομίας και της θαλάσσιας επιτήρησης, με ισχυρό ελληνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα.