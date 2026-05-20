Αιμίλιος Χειλάκης για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολλοί τον μισούσαν και του ζήτησαν ρουσφέτι»

Για το αν έχει ζητήσει κάποια στιγμή στη ζωή του ρουσφέτι ρωτήθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης σε συνέντευξή του στο Action 24.

Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι αν ζητούσε ποτέ θα ήταν μόνο για θέμα υγείας, ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί είναι εκείνοι που μισούσαν τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και ζήτησαν βοήθεια σε μία δύσκολη στιγμή.

«Δεν έχω ζητήσει, απ’ ό,τι θυμάμαι. Εάν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν, και πήγαν και τον παρακάλεσαν: Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και, απ’ ό,τι έχω μάθει βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Λίγες ώρες αργότερα, το συγκεκριμένο απόσπασμα της εκπομπής κοινοποίησε στο Χ ο υπουργός Υγείας.

«Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο action24tv. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί. Πότε δεν έχω ρωτήσει ούτε τί ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν μόνον τί χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά. Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια όμως είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός Υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς αυτό, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026



