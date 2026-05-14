Άγριος καβγάς Ζωής και Άδωνι - «Υπάρχει μεθόδευση» - «Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας δίπλα»

Σκηνικό ακραίας πολιτικής αντιπαράθεσης διαμορφώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε συντονισμένη προσπάθεια πολιτικής και δικαστικής πίεσης εις βάρος της. Αφορμή αποτέλεσε η αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπου εξετάζονται πέντε αιτήματα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας. Οι 4 είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα στην υπόθεση των Τεμπών, ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε οργανωμένες μηνύσεις σε βάρος της, υποκινούμενες από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Ενώ καθυστερούν τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία, ενώ τρενάρανε όσο μπορούσανε την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την βάζουν τελικά την προσεχή Πέμπτη (σ.σ. συζήτηση στην ολομέλεια), όσο το δυνατόν πιο πέρα, τι μεθοδεύουνε; Πώς θα στοχοποιήσουν εμένα, ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό. Και τι μεθοδεύουνε και έχετε συμμετοχή δυστυχώς κύριε πρόεδρε (σ.σ. απευθυνόμενη στον Γ. Γεωργαντά) και εσείς; Μου κοινοποιείτε την Τρίτη ή την Τετάρτη, σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει τρεις δικογραφίες που ήρθαν εσπευσμένα, κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στη Βουλή, πριν τις παραλάβω μου κοινοποιείτε κλήση, να πάω στην επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Για τρεις δικογραφίες που δεν τις παρέλαβα ποτέ, για μια ψευδομήνυση του Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθείσα μήνυση, δεν έχει ακόμα διαβιβασθεί και για άλλη μια μήνυση», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε, επίσης, ότι η νομοθετική ρύθμιση να περαιώνονται εντός τριμήνου οι δικογραφίες, που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, δεν προορίζεται για τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά για την αντιπολίτευση. «Το επιχειρήσατε χθες σε άλλον αρχηγό, το κάνετε σε μένα εντατικότατα και θα έρθει και η σειρά άλλων. Δεν το κάνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριοι, γίνεται δίκη αύριο με κατηγορούμενο τον Μελά και δεν μιλάει κανείς. Ενώ πήγε ο βουλευτής σας, ο Φάνης Παππάς, μάρτυρας, ενώ πήγε ο Βάρας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κατήγγειλε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά, σημειώνοντας: «υπάρχει σαφής κατάχρηση εξουσίας. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα να με τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνυθείτε και εσείς και όποιος συμπράττει σε αυτή τη διαδικασία, για κατάχρηση εξουσίας».

Καθώς η παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου περιέλαβε και τον υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη, τον οποίον χαρακτήρισε «παρακρατικό», πυροδότησε ένταση στο τέλος της συνεδρίασης, η οποία έκλεισε με «καυστική» απάντηση του υπουργού.

«Κυρία πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός, αλλά ανεξάρτητη αρχή», είπε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και σχολίασε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου προσήλθε στην αίθουσα της ολομέλειας, «εν εξάλλω», «σε κρίση προφανώς».

«Η κουνιάδα της κ. Κεφαλά πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Ήρθατε και κάνατε μήνυση σε μένα και στον κ. Κουσουλό και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι, ενώ ο αρχικός ισχυρισμός της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν πως η κουνιάδα της κ. Κεφαλά δεν ήταν εργαζόμενη της, αποδείχθηκε ότι στην ΕΡΓΑΝΗ της είχε καταβληθεί δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα- που είναι ποινικό αδίκημα αν δεν πληρωθεί- αλλά δεν της είχε καταβληθεί η μισθοδοσία και ενώ βάσει της ΕΡΓΑΝΗΣ, είναι εργαζόμενη της, εν ενεργεία, και εφόσον δεν έχει γίνει πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, η κ. Κωνσταντοπούλου της έχει φάει τους μισθούς και έχει παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και έπρεπε ήδη να της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας» ανέφερε.

Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τέσσερις φορές αναβολή στον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας και την 4η φορά έκανε και μήνυση στον ελεγκτή, «τον έκλεισε στο τμήμα ένα βράδυ, εκμεταλλευόμενη ότι η ίδια έχει βουλευτική ασυλία, εκείνος δεν μπορούσε να της κάνει μήνυση, αλλά του έκανε μήνυση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αποδείχθηκε από την ΑΑΔΕ ότι όχι μόνο ήταν εργαζόμενη σας, εν ενεργεία, αλλά έχετε δηλώσει στην εφορία ότι την έχετε πληρώσει 21.000 ευρώ, ενώ αυτή δεν τα έχει πάρει. Δηλαδή και είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενή σας, από την ΑΑΔΕ και την ΕΡΓΑΝΗ, και της χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει και φορολογική παράβαση», είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε: «οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υποπέσει σε τόσες παρανομίες, θα ήταν τώρα κατηγορούμενος. Εσείς, αντί να απολογηθείτε γι΄αυτά, κάνετε μπούλινγκ στην Επιθεώρηση Εργασίας, κατηγορείτε την κουνιάδα της κ. Κεφαλά, ως απατεώνισσα» προσέθεσε.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας έγινε κάτω από τις οξύτατες αντιδράσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε εκ νέου τον λόγο να απαντήσει.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να της δώσει τον λόγο και έκλεισε τη συνεδρίαση, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει, προκειμένου να προετοιμαστεί η αίθουσα της ολομέλειας ενόψει της ομιλίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ

