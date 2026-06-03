Κίνηση στο «κόκκινο» στον Κηφισό μετά από τροχαίο στο ύψος της Αττικής Οδού

Snapshot Έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος με δύο οχήματα.

Η σύγκρουση έχει επιφέρει επιβράδυνση και αυξημένες καθυστερήσεις στην κίνηση.

Στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι εφικτό. Snapshot powered by AI

Δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της Αττικής Οδού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία και αυξημένες καθυστερήσεις στην περιοχή, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο σημείο βρέθηκαν αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού προς Πειραιά καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την εξομάλυνση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Ειδικότερα, προβλήματα παρατηρούνται στην Αθηνών–Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και στο ρεύμα εισόδου, στην Αθηνών–Λαμίας (Κηφισός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην Πέτρου Ράλλη.

Επιβαρυμένη είναι επίσης η κατάσταση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης και στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Βάρης–Κορωπίου, στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη, στη Βασιλίσσης Όλγας, στη Λεωφόρο Σχιστού και στην Αττική Οδό.

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.