Άγρια κόντρα στη Βουλή Κωνσταντοπούλου - Μηταράκη: «Μάθετε ελληνικά» - «Τρώτε με χρυσά κουτάλια»

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε βουλευτές της ΝΔ ως «υπόδικους και φυγόδικους» με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νότης Μηταράκης απάντησε ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε κανέναν βουλευτή της ΝΔ και ζήτησε την αποβολή της Κωνσταντοπούλου από τη συνεδρίαση.

Οι δύο βουλευτές αντάλλαξαν έντονες κατηγορίες για πολιτική ευθιξία, νομιμότητα και σεβασμό στους θεσμούς.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στον διορισμό Νίκου Μιχαλόπουλου στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η συνεδρίαση διακόπηκε μετά από έντονες αντιπαραθέσεις και αλληλοκατηγορίες.

«Πήρε φωτιά» πάλι η Βουλή χθες, καθώς στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας η πρόεδροςτης Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης αντάλλαξαν κατηγορίες σε υψηλούς τόνους.

Αφορμή υπήρξε ο ορισμός του Νότη Μηταράκη ως εισηγητή της ΝΔ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία εξέτασε χθες τον διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου ως τακτικού μέλους στη μονάδα διερεύνησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Με φόντο την πρόσφατη άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης «υπόδικους και φυγόδικους».

Ο κ. Μηταράκης απάντησε ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε κανέναν, προσθέτοντας ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, με το πτυχίο Νομικής που έχει πάρει, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος είναι «υπόδικος» και να μην παραδίδει μαθήματα. Ζήτησε, μάλιστα, την αποβολή της από τη συνεδρίαση, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί.

Ο επίμαχος διάλογος μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Μηταράκη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει αρθεί η ασυλία του, παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και ήρθε εδώ σήμερα να εκπροσωπήσει τη ΝΔ στους Θεσμούς;

Θανάσης Μπούρας: Είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου!

Νότης Μηταράκης: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και εκείνης έχει αρθεί η ασυλία της, αλλά δεν παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματός της…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα αστειεύεστε. Συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων; Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και οι φυγόδικοι! Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε την Προανακριτική! Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν;

Νότης Μηταράκης: Μιλήσατε για υπόδικους. Θέλω να πιστεύω πως έχει πάρει πτυχίο Νομικής η κυρία Κωνσταντοπούλου, γνωρίζει πως δεν είμαστε υπόδικοι, που θα μας παραδώσει και μαθήματα… Σε κανέναν δεν έχει ασκηθεί δίωξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρα είστε αθώοι…

Νότης Μηταράκης: Προφανώς και είμαστε αθώοι! Και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν; Γιατί παραιτηθήκατε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνετε τον εισηγητή στα θέματα Διαφάνειας;

Νότης Μηταράκης: Γιατί, σε αντίθεση με εσάς, εμείς έχουμε ευθιξία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα;

Νότης Μηταράκης: Να την αποβάλετε! Έχετε πρόβλημα με τη Δημοκρατία…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, είστε εσείς δημοκράτες, που τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκη…

Νότης Μηταράκης: Δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές. Προφασίζεστε πως σας ενδιαφέρουν οι Θεσμοί! Παρά τις διακοπές της προέδρου του κόμματος που… φέρει το όνομά της, εμείς είμαστε θετικοί για τον διορισμό του δόκτωρ στη θέση του…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε, κύριε Μηταράκη; Κορακίστικα μιλάνε… Ακούνε και παιδιά!

Βουλευτής: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται!

Θανάσης Μπούρας: Θα διακόψω τη συνεδρίαση!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στο Southeastern College σπουδάσατε κι εσείς;

