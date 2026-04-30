Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έπαιξε» ηχητικό από το κινητό τηλέφωνο

Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»
Σφοδρή πολιτική σύγκρουση σημειώθηκε την Πέμπτη στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, με αφορμή τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας άνοιξε την παρέμβασή της στην Ολομέλεια αναπαράγοντας ηχητικό μήνυμα από το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό προς τα πλοία του στολίσκου στο οποίο, όπως υποστήριξε, η αποστολή τους παρουσιαζόταν ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αν και η ακρόαση του ηχητικού μηνύματος ήταν δύσκολη, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι πρέπει να ακουστεί, με αποτέλεσμα να το επαναλάβει, προχωρώντας η ίδια στη μετάφραση.

Σύμφωνα με την ίδια, ήταν το μήνυμα του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, προς «τα ιστιοφόρα πλοία του FREEDOM FLOTILLA και τα πλοία του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου αλληλεγγύης που πλέουν σε μια ειρηνική πορεία-πλεύση, προς τη Γάζα…» που τους ανέφερε ότι «δεν σας αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αφήσετε ανθρωπιστική βοήθεια» και ότι «κινδυνεύει η ασφάλεια τους αν συνεχίσουν να πλέουν προς τη Γάζα, ενώ βρίσκονται κάτω από την Πελοπόννησο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι «πλοία που βρέθηκαν κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη, στη διάρκεια της νύχτας, προσεγγίστηκαν από πολεμικό πλοίο του Ισραήλ, σε διεθνή ύδατα που είναι όμως και ύδατα του πεδίου έρευνας και διάσωσης, της ελληνικής επικράτειας και αυτά τα ειρηνικά πλοία που πηγαίνουν να δώσουν παιδική τροφή, στη Γάζα, υπέστησαν πειρατεία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «είκοσι δύο από τα πλοία αυτά, αυτή τη στιγμή υπέστησαν έφοδο από τον ισραηλινό στρατό, κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη» και πρόσθεσε: «Υπήρξε επέμβαση πολεμικού πλοίου του Ισραήλ και έχουν απαχθεί, είναι δηλαδή σε καθεστώς ομηρίας, που αποτελεί διεθνές έγκλημα, δεκάδες άνθρωποι, γνωστοί ακτιβιστές… Έχει εκπεμφθεί από χθες το βράδυ σήμα SOS». Παράλληλα, όπως είπε, η ίδια είχε ενημερώσει από χθες το βράδυ τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια ενώ ανέφερε ότι είχε αναζητήσει και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο επικοινώνησε τελικά σήμερα το πρωί και της ανέφερε ότι «διαμαρτυρήθηκε τηλεφωνικώς προς τον ομόλογό του».

Μάλιστα, κατηγόρησε τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι αποχώρησε από την αίθουσα να μην της απαντήσει. «Έφυγε γιατί δεν θέλει να απαντήσει. Διατηρεί δεσμούς με το Ισραήλ», υποστήριξε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχει ράψει το στόμα της».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, να της εξηγήσει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, επισημαίνοντας: «Έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή έχουμε πιόνια του ισραηλινού κράτους, την ώρα που η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας, μέσω των υποκλοπών, σε βάρος της χώρας και σε βάρος του μισού υπουργικού συμβουλίου;».

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου διερωτήθηκε αν «επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου» και αν «θα γίνουν τα δέοντα από ένα ανεξάρτητο κράτος (εν. Ελλάδα)» ενώ συμπλήρωσε: «Θα προστατέψετε τους ειρηνικούς πολίτες; Θα δώσετε ασφαλές λιμάνι; Θα κάνετε διεθνές διάβημα;», ανέφερε.

Η παρέμβασή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Καιρίδη, ο οποίος χαρακτήρισε όσα ειπώθηκαν «κακοπαιγμένο θέατρο» και την κάλεσε να «επιστρέψει στα θρανία» για να μάθει, όπως είπε, τη διάκριση μεταξύ εθνικών και διεθνών υδάτων.

«Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα» ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, που την χαρακτήρισε ως «εκπρόσωπο των 5», εννοώντας τον αριθμό των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

