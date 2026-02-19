Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

Με αιχμή της αντιπαράθεσης τα επεισόδια το πρωί της Πέμπτης έξω από το Νοσοκομείο της Νίκαιας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Ολομέλεια της Βουλής 

Newsbomb

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανέβηκαν οι τόνοι απόψε στη Βουλή αμέσως μετά την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα επεισόδια εις βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Απευθυνόμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, η κ. Κωνσταντατοπούλου είπε:

«Ακούσατε τον αντιβασιλέα Άδωνι Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που διαμαρτύρονταν για την αποψίλωση του Νοσοκομείου της Νίκαιας να λέει ότι αυτοί είναι κομμουνιστές, δεν τους φοβάμαι, τους πολεμάω μια ζωή; Αυτή είναι η ρητορική σας. Με αυτή τη ρητορική, ο αντ' αυτού του Μητσοτάκη, γιατί είναι στην Ινδία, που κείται μακράν - γιόγκα λέτε κάνει; Μπορεί -, αυτός που μιλάει για λογαριασμό του Μητσοτάκη είναι ο αντιπρόεδρός του, ο οποίος χαρακτηρίζει τους μαχόμενος και αγωνιζόμενους υγειονομικούς του Νοσοκομείου του Νίκαιας κομμουνιστές που τους πολεμάει μια ζωή και πηγαίνει να τους επιβάλει την παρουσία του πλαισιωμένος από ΜΑΤ...».

Ο κ. Καιρίδης απάντησε:

«Είναι ανυπόφορο από ένα σημείο και μετά να προσπαθεί κανείς να απαντήσει με λογικά επιχειρήματα... Οι διαμαρτυρόμενοι, όταν είναι διαμαρτυρόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Όταν βιαιοπραγούν, παραβιάζουν τον νόμο και τίθενται υπό ποινικό κολασμό. Να το καταλάβετε αυτό. Ο εκάστοτε υπουργός Υγείας όχι απλώς δικαιούται, υποχρεούται να επισκέπτεται τα νοσοκομεία της χώρας και δεν θα του το απαγορεύσει κανείς...».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπάντησε:

«Κύριε Καιρίδη, επειδή ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας, θα μαζεύετε τα λόγια σας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Εσείς κυβερνάτε με τους Βορίδηδες, τους Γεωργιάδηδες και τους Πλεύρηδες. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας. Με τους τσεκουροφόρους...Τους διαμαρτυρόμενους δεν τους πλακώνουμε στο ξύλο, δεν τους πλακώνουμε με τα ΜΑΤ».

Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε τον λόγο από τον προεδρεύοντα της έδρας Βασίλη Βιλιάρδο για να απαντήσει στην κ. Κωνσταντοπούλου, χωρίς όμως να του δίδεται, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη, δεν έχετε τον λόγο.

Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη, τι τρόπος είναι αυτός;

Δημήτρης Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.

Βασίλης Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καθίστε κάτω.

Δημήτρης Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με τη Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη.

Βασίλης Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός; Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω, σας παρακαλώ. Ντροπή είναι αυτό που κάνετε.

Δημήτρης Καιρίδης: Θα απαντάμε, κύριε πρόεδρε.

Ζωή Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-1: Το γύρισε μόνος του ο Τετέι | Δύο γκολ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του!

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Καισαριανή: Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών, όχι μόνο αυτές που είδαμε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία -Πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

22:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σούδα για ανεφοδιασμό το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Είναι πολύ λυπηρό και κακό για την βασιλική οικογένεια»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.800.000 ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Τσακώθηκαν Μακρόν - Μελόνι: «Να μη σχολιάζει ό,τι συμβαίνει στους άλλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Διακινούσαν τεράστια «μαύρα» ποσά και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ