Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

Επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου είχαμε στην Ολομέλεια της Βουλής , με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να απευθύνεται στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου».

Στην κόντρα παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την έκφραση Καιρίδη, με τον τελευταίο να λέει πως δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αρχηγός της Πλεύσης βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας και έκανε παρατήρηση στον κ. Καιρίδη, επειδή μιλούσε με συνάδελφό του.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, από το βήμα, ζήτησε αρχικά από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να μιλά πιο χαμηλόφωνα. «Κύριε Καιρίδη, αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά», είπε, με τον ίδιο να απαντά «ενοχλώ;». Όταν η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι ενοχλείται, ο κ. Καιρίδης σχολίασε ειρωνικά: «Άντε από εκεί, θα μας μιλήσει για ήθος».

Η αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν άμεση και αιχμηρή. Του επέστρεψε τον χαρακτηρισμό, λέγοντας πως εκείνη επιτελεί το καθήκον της και «δεν κάνει δουλίτσες», κατηγορώντας τον ότι ανέλαβε «τη βρώμικη δουλειά» να επιτεθεί σε υπουργό της κυβέρνησης, ενώ είναι ταυτόχρονα πρόεδρος επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. «Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά», τόνισε.

Τότε ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε με τη φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», προκαλώντας νέα αναστάτωση στην αίθουσα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τη φράση, ζητώντας να καταγραφεί, ενώ η Όλγα Γεροβασίλη παρενέβη λέγοντας πως θα διαγραφεί από τα πρακτικά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί τη διαγραφή.

Στη συνέχεια παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για την επίμαχη έκφραση, σημειώνοντας ότι προφανώς διέλαθε.

Ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε σε υψηλό τόνο ότι δεν χρειάζεται την προστασία κανενός, ούτε του υπουργού, προσθέτοντας πως «δουλίτσες δεν έκανα ποτέ».