Βουλή: Άμεση συνεδρίαση για τις διεθνείς εξελίξεις ζητά η Κωνσταντοπούλου -Καταγγέλλει τον Μητσοτάκη

Επικοινωνία με Γεραπετρίτη και Κακλαμάνη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αίτημα να προγραμματιστεί άμεσα στη Βουλή ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό αναφορικά με τις τελευταίες διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επικοινώνησε χθες το βράδυ με τον κ. Κακλαμάνη ζητώντας του να ενημερωθεί εάν υπάρχει προγραμματισμός ενημέρωσης της Βουλής από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση για τις τελευταίες διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις και συζήτησης επ´ αυτών.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, ο ΠτΒ την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τέτοιος προγραμματισμός ούτε σχετικό αίτημα του Πρωθυπουργού.

«Κατόπιν αυτού, δήλωσα προς τον Πρόεδρο της Βουλής ότι υποβάλλω επίσημα σχετικό Αίτημα, το οποίο θα αποστείλω και εγγράφως, καθώς είναι επιτακτικό, για λόγους Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Δικαίου, Ειρήνης και Ασφάλειας να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τις τελευταίες Εξελίξεις», τονίζει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, οι οποίες προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και σχολιάστηκαν ακόμη και από τον υπ. Εξωτερικών της Βενεζουέλας, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «δεν είναι νοητό ούτε δημοκρατικά επιτρεπτό να εκφράζεται διεθνώς για τόσο σοβαρά ζητήματα μέσα από ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού, ψυχροπολεμικής διάθεσης και ενός ιδιώνυμου πολιτικού ρεβανσισμού, όπως αυτές που έγιναν αρχικώς από τον κ. Μητσοτάκη και στη συνέχεια από τα ακροδεξιά στελέχη του Βορίδη-Γεωργιάδη, που έσπευσαν με ιαχές να χειροκροτήσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας».

Κωνσταντοπούλου: Ο Ελληνικός λαός ποτέ δεν υποκλίθηκε στους εισβολείς

Λίγο νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε εκδώσει εκτενή ανακοίνωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, στην οποία μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «ωμή παραβίαση των αρχών και των κανόόνων του Διεθνούς Δικαίου εκ μέρους του Ντ. Τραμπ.

Όπως τονίζει στην παρέμβασή της, «ο Ελληνικός λαός ποτέ στην ιστορία του, ακόμη και απέναντι στον μεγαλύτερο κίνδυνο, δεν νομιμοποίησε του διεθνείς εγκληματίες, ούτε τα διεθνή εγκλήματα ούτε τάχθηκε με τους κατακτητές. Δεν υποκλίθηκε στους εισβολείς, δεν υπέστειλε σημαία, δεν αποδέχθηκε την υποτέλεια. Υπερασπίσθηκε το δίκαιο, πληρώνοντας το μεγαλύτερο κόστος».

«Κανένας εκπρόσωπος του Ελληνικού λαού, ούτε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να ποδοπατάει την ιστορία και την βούληση του λαού αυτού, αρνούμενος την δημοκρατική άσκηση πολιτικής, κάνοντας φτηνή επίδειξη δημοσιοσχετίστικης υποτέλειας και έλλειψης κάθε οφειλόμενης διεθνούς υπευθυνότητας και ιστορικής ευθύνης συγκρότησης υποδείγματος ανεξαρτησίας, δικαίου, δημοκρατίας», καταλήγει η κ. Κωνσταντοπούλου

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η πράξη Τραμπ θέτει άπαντες προ των ευθυνών μας», επισημαίνοντας ότι ζήτησε επίσημη ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος και την κάλεσε, ενώ όπως σημείωσε, του ζήτησε «να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη» ότι ζητεί «την άμεση σύγκληση και ενημέρωση της Βουλής, αλλά και την ενεργοποίηση των δημοκρατικών λειτουργιών στο πλαίσιο της Ε.Ε.». Προανήγγειλε, δε, ότι θα επικοινωνήσει τις αμέσως επόμενες ώρες με όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

