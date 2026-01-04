Γιατί η δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα εξόργισε την αντιπολίτευση

Η αναφορά του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» που οδήγησαν στη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, προκάλεσε σφοδρό κύμα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η αντίδραση των κομμάτων ήταν εντονότερη ακόμη και σε σχέση με την ίδια την καταδίκη των αμερικανικών ενεργειών στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η δήλωσή του είναι επικίνδυνη και για τα εθνικά συμφέροντα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΝΕΑΡ είχαν εκδώσει ανακοινώσεις καταδίκης της αμερικανικής επέμβασης πολλές ώρες πριν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία τήρησε στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις.

Όταν το απόγευμα του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέδωσε τη δήλωσή του, η αποφυγή σχολιασμού των ενεργειών που οδήγησαν στην ανατροπή του Νικολά Μαδούρο, προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νικολά Μαδούρο «επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας» και επισήμανε ότι «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα». Ωστόσο, αμέσως μετά ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική για τον πρωθυπουργό η δήλωση

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Μάντζος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

«Η αναφορά του ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων», συμπληρώνει ο κ. Μάντζος και καταλήγει:

«Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη «επέμβαση» στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της «επέμβαση» εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;»

ΣΥΡΙΖΑ: Επικίνδυνοι όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

«Επικίνδυνη» χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η δήλωση του πρωθυπουργού είναι «αδιανόητη». « Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι», τονίζει η Κουμουνδούρου.

«Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Η «ελεϊνή» παρέμβαση Μητσοτάκη «ξεπερνάει ακόμη και τις δηλώσεις Τραμπ»

Σε πολύ έντονους τόνους κινήθηκε και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, η οποία κάνει λόγο για «κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση, που ξεπερνάει ακόμη και τις δηλώσεις του Τραμπ».

«Πρόκειται για μια δήλωση που νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή», επισημαίνει το ΚΚΕ, και συνεχίζει: «Σύμφωνα με την λογική Μητσοτάκη, που διαπερνά και τις επίσημες παρεμβάσεις της ΕΕ και χωρών μελών της, μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντα της. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ προαναγγέλλει αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής».

«Ντροπή και αίσχος. Ο ελληνικός λαός με την αλληλεγγύη και την δράση του να καταδικάσει την επικίνδυνη αυτή στάση της κυβέρνησης. Οι λαοί έχουν την δύναμη να επιβάλλουν το δίκιο τους. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει», καταλήγει ο Περισσός.

ΝΕΑΡ: Κ. Μητσοτάκη, ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση

Απευθείας προς τον πρωθυπουργό απευθύνεται ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης αναφορικά με την επίμαχη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Κύριε Μητσοτάκη,

ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση.

Αυτή τη φορά ξεπεράσατε τον εαυτό σας.

Πότε ακριβώς είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για «διεθνή νομιμότητα»;

Όταν θα παρακαλάτε τον Ντόναλντ Τραμπ για παρεμβάσεις στα ελληνοτουρκικά;

Όταν θα έχετε αποδεχτεί ότι με τη στάση σας νομιμοποιείτε παντού την κατάλυση του διεθνούς δικαίου και την επικράτηση του δίκιου του ισχυρού;

Ή μήπως όταν θα δούμε την ίδια λογική να στρέφεται και εναντίον Ευρωπαίων ηγετών που δεν υποτάσσονται στον φασισμό της εποχής μας, τον τραμπισμό;», τονίζει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης και καταλήγει:

«Τελικά, δεν είναι θέμα αρχών.

Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής.

Η σημερινή σας δήλωση είναι ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα.

Όχι στο όνομά μας. Όχι στο όνομα του ελληνικού λαού».

