Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του - Του πήραν αποτυπώματα στη Δίωξη ναρκωτικών

Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μεταφέρθηκε χθες, Σάββατο, στη Νέα Υόρκη, μετά τη σύλληψή του από ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού.

Οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνει τον Νικολάς Μαδούρο να αποβιβάζεται φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια να μεταφέρεται με ελικόπτερο στο Μανχάταν.

Former Venezuelan President Nicolás Maduro performs a “perp walk” after deplaning earlier tonight at New York Stewart International Airport. pic.twitter.com/f4V45xFtRK — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Στη συνέχεια, και αφού φωτογραφήθηκε σε κτήριο του αεροδρομίου, μεταφέρθηκε από την αστυνομία στα γραφεία της DEA (Drug Enforcement Agency).

«Ο δράστης οδηγήθηκε», έγραψε ο λογαριασμός«ταχείας αντίδρασης» του Λευκού Οίκου, πάνω από το βίντεο, το οποίο δείχνει τον Μαδούρο, φορώντας μαύρο φούτερ με κουκούλα, να περπατάει σε ένα διάδρομο με μπλε χαλί με την ένδειξη «DEA NYD». Ο Μαδούρο υποβλήθηκε σε διαδικασία και του πάρθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στο Μανχάταν.

New footage has been released of Venezuela's Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores. pic.twitter.com/Ui2Eq8zEIm — Open Source Intel (@Osint613) January 4, 2026

Στο βίντεο, ο Μαδούρο φαίνεται να εύχεται σε έναν παρευρισκόμενο «Καλή Χρονιά».

Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος αναμένεται να προσαχθεί σε άγνωστη ακόμη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης, καθώς οι ΗΠΑ σκοπεύουν να τον δικάσουν για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στη χώρα.

Ομοσπονδιακοί αστυνομικοί φρουρούν έξω από το Metropolitan Detention Center, περιμένοντας την άφιξη του συλληφθέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Υόρκη. AP

Προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε αργά το Σάββατο την αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της χώρας, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την μεταφορά σε αμερικανικό έδαφος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου… προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Οι δικαστές δεν κηρύξουν τον Μαδούρο μόνιμα έκπτωτο από το αξίωμά του, μια απόφαση που απαιτεί τη διεξαγωγή εκλογών εντός 30 ημερών.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν μιλήσει σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

???? | URGENTE: Delcy Rodríguez asume oficialmente como presidenta encargada de Venezuela. pic.twitter.com/iAdZcR11gF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 4, 2026

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ίδια η Ροντρίγκεζ, όμως, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, μαζί με τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, κάλεσε σε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

Η επιχείρηση «Absolute Resolve»

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, συνελήφθησαν τη νύχτα, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και σε προάστια, μετά από μήνες στρατιωτικής πίεσης και συγκέντρωσης δυνάμεων στην Καραϊβική. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, πτέραρχος Νταν Κέιν, ανέφερε ότι η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve» πραγματοποιήθηκε τις ώρες του «μέγιστου σκότους» στις 2 Ιανουαρίου, έπειτα από μήνες προετοιμασίας. Συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, ενώ, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το προεδρικό ζεύγος παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

"The most sophisticated, most complicated, and most successful joint special operations raid of all time."



— @SecWar pic.twitter.com/Xj4VRkR1ea — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχή, αν και το μέλλον της χώρας των 30 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει αβέβαιο. «Θα κυβερνήσουμε τη χώρα ωσότου να υπάρξει μια ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης. Την ίδια ώρα, στους δρόμους του Καράκας δεν υπήρχαν ενδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιτρέψει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα και προειδοποίησε για «δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση» αν κριθεί αναγκαίο.

Αντιδράσεις και διεθνείς καταδίκες

Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανών στρατιωτικών. Ο απολογισμός στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής, με ανώνυμο αξιωματούχο να κάνει λόγο για περίπου 40 νεκρούς, πολίτες και στρατιωτικούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι «πολλοί Κουβανοί» σκοτώθηκαν προστατεύοντας τον Μαδούρο, χωρίς να δώσει αριθμό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, είπε στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στη μεταβατική περίοδο. Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια δήλωσε ότι ο Μαδούρο είναι «ο μοναδικός πρόεδρος» της χώρας, ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του και χαρακτήρισε την επίθεση κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας της ανέθεσε προσωρινά την άσκηση της εξουσίας.

Στο εσωτερικό, οι δρόμοι του Καράκας ήταν άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα κλειστά, ενώ λίγες εκατοντάδες υποστηρικτές του Μαδούρο συγκεντρώθηκαν κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες. Αντίθετα, μετανάστες από τη Βενεζουέλα στο εξωτερικό, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι, γιόρτασαν την ανατροπή.

Η επιχείρηση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Ρωσία, Κίνα και Ιράν καταδίκασαν την αμερικανική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος της Κούβας μίλησε για «κρατική τρομοκρατία». Ο πρόεδρος της Κολομβίας ζήτησε σύγκληση των οργάνων του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «ανάστατος», ενώ αρκετές χώρες και η ΕΕ κάλεσαν σε σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας.

Διαβάστε επίσης