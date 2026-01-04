ΗΠΑ: Στα γραφεία της «Δίωξης Ναρκωτικών» ο Μαδούρο - Του πήραν αποτυπώματα

Ο επίσημος λογαριασμός «ταχείας αντίδρασης» του Λευκού Οίκου δημοσίευσε ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον συλληφθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο να οδηγείται από την αστυνομία στα γραφεία της DEA (Drug Enforcement Agency).

«Ο δράστης οδηγήθηκε», έγραψε ο Rapid Response 47 πάνω από το βίντεο, το οποίο δείχνει τον Μαδούρο, φορώντας μαύρο φούτερ με κουκούλα, να περπατάει σε ένα διάδρομο με μπλε χαλί με την ένδειξη «DEA NYD». Ο Μαδούρο υποβλήθηκε σε διαδικασία και του πάρθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στο Μανχάταν.

Στο βίντεο, ο Μαδούρο φαίνεται να εύχεται σε έναν θεατή «Καλή Χρονιά».

