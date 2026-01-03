Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περνά στα χέρια των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε, μετά την πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τη σύλληψη του Μαδούρο, ότι οι ΗΠΑ «θα αναλάβουν τη διαχείριση» της Βενεζουέλας μέχρι να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια «σωστή μετάβαση».Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν φοβούνται τις μπότες στο έδαφος» (δηλαδή την αποστολή χερσαίων δυνάμεων).

Γιατί έχει σημασία όμως αυτό; Σύμφωνα με το Axios, η ανατροπή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε ένα κράτος πλούσιο σε πετρέλαιο προκάλεσε καταδίκες σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι άλλοι εχθρικά διακείμενοι ηγέτες θα έπρεπε να το δουν ως προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να τους συμβεί.

«Θα το διαχειριζόμαστε εμείς με μια ομάδα, και θα φροντίσουμε να διοικείται σωστά», είπε ο Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα ανοικοδομήσουν τις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας, «κάτι που θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια».

Η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Τραμπ είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει μιλήσει με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντελσί Ροδρίγκες, σχετικά με τα επόμενα βήματα της χώρας.

«Είχε μια μακρά συνομιλία με τον Μάρκο και είπε: “Θα κάνουμε ό,τι χρειαστείς”. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ευγενική, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει επιλογή», είπε ο Τραμπ.

Με βάση το δίκαιο της Βενεζουέλας, η Ροδρίγκες θα ήταν η επόμενη στη σειρά διαδοχής για να αναλάβει την εξουσία από τον Μαδούρο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση Τραμπ θα την αποδεχόταν ως ηγέτιδα της χώρας.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν προσωρινά τον έλεγχο της Βενεζουέλας και των πετρελαϊκών της υποδομών αποτελεί, πιθανότατα, την πιο απροκάλυπτη δήλωση από την εισβολή στο Ιράκ.

Αυτό θα άφηνε τις ΗΠΑ υπεύθυνες για την αποκατάσταση της σταθερότητας σε μια χώρα διχασμένη από πολιτική βία, με καλά οπλισμένες συμμορίες, έναν στρατό που, τουλάχιστον τυπικά, εξακολουθεί να υπακούει στο καθεστώς Μαδούρο και μια πολυετή οικονομική κρίση.

Όπως και με άλλες δηλώσεις του Τραμπ — όπως ο ισχυρισμός του τον Φεβρουάριο ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη Γάζα — δεν είναι άμεσα σαφές σε ποιον βαθμό τα λόγια του θα μετατραπούν σε πραγματικότητα.

Εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει όσα λέει, θα ποντάρει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από πολλές προηγούμενες αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στη Λατινική Αμερική.

Επιφυλακτικές οι αμερικανικές εταιρείες

Επίσης ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν έντονα στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, υποστηρίζοντας ότι αμερικανικές εταιρείες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της φθαρμένης πετρελαϊκής της υποδομής.

Τα σχόλια του Τραμπ για τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας εγείρουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι εταιρείες να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους εκεί.

«Οι εταιρείες θα είναι επιφυλακτικές να μπουν χωρίς ένα σταθερό περιβάλλον ασφάλειας και πολύ ευνοϊκούς όρους για να μειωθεί ο κίνδυνος. Ιδίως όταν οι αγορές είναι υπερπροσφερόμενες και οι τιμές χαμηλές βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο αναλυτής της Eurasia Group, Γκρέγκορι Μπριου.

«Θα στείλουμε τις πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να μπουν, να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να φτιάξουν την πολύ κατεστραμμένη υποδομή και να αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα», είπε.

Οι εταιρείες «θα αποζημιωθούν» για τις προσπάθειές τους, πρόσθεσε αργότερα. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη διάρκεια της δέσμευσης των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «αυτό χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια διαμορφώνουν τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας. «Χτίσαμε τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας με ταλέντο, αποφασιστικότητα και ικανότητα, και το σοσιαλιστικό καθεστώς μάς την έκλεψε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων», δήλωσε.

Ωστόσο οι εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως τις προοπτικές των τιμών, την μελλοντική αύξηση της ζήτησης και τις ευκαιρίες αλλού.

Η κυβέρνηση είχε ρωτήσει αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αν ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, αλλά εκείνες αρνήθηκαν κατηγορηματικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico τον περασμένο μήνα, που επικαλούνταν τέσσερα ανώνυμα πρόσωπα ενήμερα για τις συνομιλίες.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου δήλωσε το Σάββατο ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. «Γεωπολιτικά γεγονότα όπως αυτό ενισχύουν τη σημασία της ισχυρής αμερικανικής ηγεσίας στον τομέα της ενέργειας».

Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία με επιχειρήσεις εκεί. «Η Chevron παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας, καθώς και στην ακεραιότητα των περιουσιακών μας στοιχείων. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Τα αποθέματα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά σήμερα έχει σχετικά μικρή βαρύτητα στις παγκόσμιες αγορές. Η παραγωγή και οι εξαγωγές της έχουν μειωθεί μετά από χρόνια κακοδιαχείρισης, κυρώσεων και υποεπενδύσεων.

Τους τελευταίους περίπου δώδεκα μήνες, η Βενεζουέλα εξήγαγε περίπου 700.000 έως 900.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, με την Κίνα να είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής. Η παραγωγή και οι εξαγωγές έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να παρεμποδίζουν τα δεξαμενόπλοια.

Για σύγκριση, η Σαουδική Αραβία εξάγει πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ οι εξαγωγές αργού των ΗΠΑ συχνά ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Όταν η Βενεζουέλα εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου της τη δεκαετία του 1970, οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ήταν εκείνες που επλήγησαν περισσότερο.

Οι εταιρείες, που παρήγαγαν πάνω από το 70% της παραγωγής αργού της χώρας, έχασαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 5 δισ. δολαρίων αλλά αποζημιώθηκαν με μόλις περίπου 1 δισ. δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των New York Times της εποχής.

Ωστόσο, οι εταιρείες δεν επιδίωξαν μεγαλύτερα ποσά και «θεώρησαν ότι δεν είχε νόημα να το πιέσουν περισσότερο», δήλωσε ο Βενεζουελανός οικονομολόγος Φρανσίσκο Ροντρίγκες, του Πανεπιστημίου του Ντένβερ, στην Washington Post.

Ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, ξεκίνησε ένα ακόμη κύμα εθνικοποιήσεων το 2007. Αυτή η προσπάθεια ήταν πιο αμφιλεγόμενη, καθώς εταιρείες όπως η ExxonMobil και η ConocoPhillips υποστήριξαν ότι τους οφείλονταν δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις.

Αυτό που πρέπει να παρακολουθούμε τώρα είναι η αντίδραση της αγοράς στις επιθέσεις και στη σύλληψη του Μαδούρο, όταν θα ξανανοίξει η διαπραγμάτευση του πετρελαίου το βράδυ της Κυριακής.

Συχνά παρατηρείται αρχικά άλμα στις τιμές όταν προκύπτουν γεωπολιτικές εντάσεις ή συγκρούσεις σε χώρες παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις μπορεί τελικά να πιέσουν τις τιμές προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Η ανατροπή του Μαδούρο είναι, γενικά, ένα πτωτικό σήμα για τις τιμές, καθώς οι ΗΠΑ μπορεί να χαλαρώσουν τον αποκλεισμό τους, έχοντας επιτύχει τον αρχικό στόχο να τον απομακρύνουν από την εξουσία», δήλωσε στην Axios ο Μπριου, αναλυτής της Eurasia Group.

Οι ΗΠΑ «μπορεί ακόμη και να είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με μια νέα κυβέρνηση για την επανέναρξη και αύξηση των ροών πετρελαίου. «Έτσι, υπάρχει η προσδοκία για περισσότερο βενεζουελάνικο αργό στην αγορά βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει.

