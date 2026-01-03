Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο
Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στον διευθυντή της CIA
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Truth Social που δείχνουν πώς παρακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση το πρωί του Σαββάτου (03/01) στη Βενεζουέλα, για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Δείτε τις εικόνες:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
21:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
21:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»
20:36 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες
20:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super Cup: Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ