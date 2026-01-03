Βενεζουέλα και Κολομβία ζητούν σύγκλιση του Σ.Α. του ΟΗΕ - Στηρίζουν Ρωσία και Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (...) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν επισήμως η Βενεζουέλα και η Κολομβία, υποστηριζόμενες από την Ρωσία και την Κίνα, καταγγέλλοντας την πρώτη «ένοπλη επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος της Βενεζουέλας και επικαλούμενες σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Κάλεσαν, επίσης, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στην επικείμενη συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα άμεσα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η ακριβής ημέρα και ώρα.

Σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιανουάριο 2026, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Σομαλίας στον ΟΗΕ πρέσβη Αμπουκάρ Νταχίρ Οσμάν, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας, πρέσβης Σάμουελ Ρεϊνάλδο Μονκάδα Ακόστα, καταγγέλλει ότι «κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου 2026, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα σύνολο βάναυσων, αδικαιολόγητων και μονομερών ένοπλων επιθέσεων».

Σύμφωνα με την επιστολή, οι επιθέσεις περιλάμβαναν «βομβαρδισμό πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στην πόλη του Καράκας, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας, καθώς και σε άλλες πόλεις στις πολιτείες Μιράντα, Αράγουα και Λα Γκουαΐρα», ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε «επιχειρήσεις αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε διάφορα σημεία της επικράτειας με ελικόπτερα και αεροσκάφη».

Η Βενεζουέλα χαρακτηρίζει την ενέργεια «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας», η οποία -όπως υποστηρίζει- «παραβιάζει ευθέως το άρθρο 2, παράγραφο 4, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τονίζοντας ότι πρόκειται για χρήση βίας «κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός κράτους».

Στο ίδιο έγγραφο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απορρίπτει οποιαδήποτε αιτιολόγηση των επιθέσεων και υποστηρίζει ότι «ο εγκληματικός και αδικαιολόγητος χαρακτήρας τους δεν έχει προηγούμενο εδώ και πάνω από διακόσια χρόνια», κάνοντας ιστορική αναφορά στα γεγονότα του 1902, όταν ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν προβεί σε αποκλεισμό λιμανιών της χώρας. Παράλληλα, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «επικυρώνουν με αυτή την ενέργεια τον ρόλο τους ως ο μεγαλύτερος επιτιθέμενος των τελευταίων δύο αιώνων στην περιοχή» και επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ «πάντοτε χρησιμοποιούν το ψεύδος για να κατασκευάζουν πολέμους».

Η Βενεζουέλα δηλώνει ότι «ουδέποτε έχει διαρρήξει την παράδοση της ειρηνικής διεθνούς συμπεριφοράς», διατηρεί όμως «το εγγενές δικαίωμα της νόμιμης άμυνας», επικαλούμενη το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, «προκειμένου να προστατεύσει τον πληθυσμό της, την κυριαρχία της και την εδαφική της ακεραιότητα».

Με την επιστολή της, ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας:

- να συγκαλέσει επειγόντως έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει «τις πράξεις επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών»,

- να καταδικάσει την εν λόγω επιθετικότητα,

- να απαιτήσει την άμεση παύση των επιθέσεων και

- να εξετάσει «τα αναγκαία μέτρα, ώστε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα επιθετικότητας».

Η επιστολή ζητεί επίσης να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει κοινοποιηθεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

