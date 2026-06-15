Αναστασία και Modern Cinderella στη Μύκονο - Όσα αποκάλυψαν για την προσωπική τους ζωή

Snapshot Η Modern Cinderella και η τραγουδίστρια Αναστασία επέλεξαν τη Μύκονο για τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές και βρέθηκαν σε γνωστή κοσμική παραλία του νησιού.

Η Modern Cinderella δήλωσε πως είναι σε σχέση, ενώ η Αναστασία απέφυγε να αποκαλύψει την προσωπική της κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «ελεύθερη ψυχή».

Η Αναστασία εξέφρασε την πεποίθηση ότι η φιλία μεταξύ άνδρα και γυναίκας είναι δυνατή και τόνισε τη σημασία του να είναι κανείς ο πραγματικός του εαυτός σε μια σχέση.

Το νέο τραγούδι της Αναστασίας «Σπάστε Τα» σημειώνει μεγάλη επιτυχία και βρίσκεται στην κορυφή του Spotify.

Η Αναστασία ξεκίνησε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ανοίγοντας ένα μπέργκεράδικο με το όνομα «Κλεφτοκοτάδες» στα Μέγαρα. Snapshot powered by AI

Τη Μύκονο για τις πρώτες καλοκαιρινές τους αποδράσεις επέλεξαν η influencer Modern Cinderella και η τραγουδίστρια Αναστασία. Οι δύο φίλες βρέθηκαν σε γνωστή κοσμική παραλία του νησιού, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, όπου τις συνάντησε η κάμερα του Mykonos Live TV και ο ρεπόρτερ Νίκος Κουρούμαλος.

Τι απάντησαν για την προσωπική τους ζωή

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το Mykonos Live TV, οι δύο γυναίκες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα που συχνά απασχολεί τους θαυμαστές τους, αν είναι αυτή την περίοδο μόνες ή σε σχέση.

Η Modern Cinderella αποκάλυψε πως βρίσκεται σε σχέση, δηλώνοντας ότι είναι δεσμευμένη, ενώ η Αναστασία προτίμησε να κρατήσει πιο αινιγματική στάση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Mykonos Live TV, θεωρεί τον εαυτό της «ελεύθερη ψυχή», αφήνοντας ανοιχτό το τοπίο γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η 23χρονη τραγουδίστρια μίλησε επίσης στο Mykonos Live TV για τις ανθρώπινες σχέσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η φιλία μεταξύ άνδρα και γυναίκας μπορεί να υπάρξει. Eξήγησε ότι το σημαντικότερο στοιχείο σε μια ερωτική σχέση είναι να μπορεί κανείς να είναι ο πραγματικός του εαυτός.

Από την πλευρά της, η Modern Cinderella αποκάλυψε πως αυτό που προσέχει περισσότερο σε έναν άνδρα είναι το χαμόγελό του. Σημείωσε ότι οι άνδρες σήμερα δεν φλερτάρουν όσο παλαιότερα, ενώ μοιράστηκε και μια προσωπική λεπτομέρεια για τη δική της σχέση, λέγοντας πως με τον σύντροφό της υπήρξαν φίλοι πριν εξελιχθεί η γνωριμία τους σε έρωτα.

Η επιτυχία του νέου τραγουδιού της Αναστασίας

Η συζήτηση με το Mykonos Live TV επεκτάθηκε και στην επαγγελματική πορεία της Αναστασίας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επιτυχία που σημειώνει το νέο της τραγούδι «Σπάστε Τα», το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του Spotify.

Όπως τόνισε, αισθάνεται ευγνώμων που μπορεί να ασχολείται με αυτό που αγαπά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η επιτυχία ενός τραγουδιού εξαρτάται τελικά από την ανταπόκριση και τη στήριξη του κοινού.

Η νέα επιχειρηματική της κίνηση

Πέρα από τη μουσική, η Αναστασία αποκάλυψε μέσω του Mykonos Live TV ότι έχει ανοίξει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στη ζωή της. Συγκεκριμένα, προχώρησε στη δημιουργία ενός μπέργκεράδικου στα Μέγαρα, επεκτείνοντας έτσι τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε και το ιδιαίτερο όνομα της επιχείρησης, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο: «Κλεφτοκοτάδες».

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