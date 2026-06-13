Αντώνης Ρέμος: Στη Μύκονο πρώτη εμφάνιση μετά το χειρουργείο

Στα Ματογιάννα της Μυκόνου βρέθηκε ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος, αναρρώνοντας από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να απολαμβάνει τη βόλτα του, και να δέχεται ευχές για περαστικά, όπως στην τυχαία συνάντηση με την παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 Φωτεινή Πετρογιάννη η οποία του ευχήθηκε να είναι «σιδερένιος».

Παρά την απόφαση του για αποχή από τις πίστες την επόμενη σεζόν, ο Αντώνης Ρέμος, θα βρεθεί ξανά, μετά από 4 χρόνια απουσίας στο Nammos της Μυκόνου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mykonos Live TV.

Η εμφάνισή του στο διάσημο μαγαζί της Ψαρρούς έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου ενώ μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί ποιος διεθνής ή εγχώριος καλλιτέχνης θα τον πλαισιώσει στην σκηνή.

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