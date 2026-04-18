Ο Αντώνης Ρέμος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη – Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Μία επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποίησε ο Αντώνης Ρέμος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης επέλεξε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη στιγμή με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τη συνάντηση, αποκαλύπτοντας ένα στιγμιότυπο από την ιδιωτική του επίσκεψη.

Στη λεζάντα, ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε δημόσια τον σεβασμό και την εκτίμηση προς τον Παναγιώτατο, γράφοντας: «Μεγάλη μου τιμή, Παναγιώτατε».

Η παρουσία του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η επαφή του με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο αποτέλεσαν μία ξεχωριστή εμπειρία για τον τραγουδιστή, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει πλήθος αντιδράσεων και θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς του φίλους.