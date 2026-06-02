Γάζα: Παιδί έσπασε καταλάθος τα γυαλιά του και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει λόγω του πολέμου

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει ένα παιδί ονόματι Αγιούμπ Τζουνάιντ από την Λωρίδα της Γάζας να κλαίει για τα γυαλιά του, τα οποία έσπασαν όταν καταλάθος έπεσαν στο έδαφος.

«Δείτε τα γυαλιά μου», ακούγεται να λέει ο Αγιούμπ στο βίντεο με δάκρια στα μάτια του. «Έπεσα και έσπασαν. Πώς θα τα φτιάξω; Πώς θα μπορώ να βλέπω;», λέει ο ίδιος.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DZFuW2BkaeI/

Ο Αγιούμπ εξαρτάται από τα γυαλιά του για να μπορεί να δει και ο ισραηλινός αποκλεισμός έχει καταστήσει δύσκολη την αντικατάστασή τους, λόγω σοβαρής έλλειψης στα ιατρικά είδη.

Τον Μάιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας της Γάζας παραμένει υπό σοβαρή πίεση, καθώς ο ισραηλινός αποκλεισμός συνεχίζει να εμποδίζει την εισαγωγή βασικών προμηθειών και κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκομείων.