Γερμανία: Συνεχίζεται το θρίλερ της ομηρίας δύο παιδιών στο Ντόρτμουντ

Ο άνδρας είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γερμανία: Συνεχίζεται το θρίλερ της ομηρίας δύο παιδιών στο Ντόρτμουντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνδρας στο Ντόρτμουντ κρατά ομήρους δύο παιδιά σε διαμέρισμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι τα δικά του παιδιά.
  • Ο δράστης είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και τραυμάτισε ελαφρά αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
  • Η αστυνομία έχει αναπτύξει μεγάλη δύναμη στην περιοχή και η ειδική μονάδα SEK διαπραγματεύεται με τον άνδρα για την απελευθέρωση των παιδιών.
  • Δεν είναι σαφές αν τα παιδιά βρίσκονται στην κατοικία του δράστη ή αν η γυναίκα που ειδοποίησε τις αρχές είναι μαζί τους.
  • Ο ύποπτος είναι Σέρβος και πατέρας τριών παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild.
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Άνδρας κρατά ομήρους δύο παιδιά, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τα παιδιά του, σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστείας σε εστιατόριο.

Στην πόλη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας SEK διαπραγματεύονται με τον δράστη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο ύποπτος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο και, όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος, και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Κατόπιν κατέφυγε σε πολυκατοικία, όπου πιστεύεται ότι κρατάει ομήρους δυο παιδιά. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την παρουσία του δράστη από γυναίκα, η οποία δεν είναι γνωστό ως αυτό το στάδιο αν είναι μαζί του ή με τα παιδιά.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας SEK βρίσκονται στο κτίριο και προσπαθούν να διαπραγματευθούν με τον ύποπτο, προκειμένου πριν απ’ όλα να απελευθερωθούν τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, ο ύποπτος είναι Σέρβος, πατέρας τριών παιδιών.

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