Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ: Η απομάκρυνση Δημητριάδη και η προαναγγελθείσα αποχώρηση Ζούλα

Snapshot Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την άμεση αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Δημητριάδη, μετά από μόλις πέντε μήνες στη θέση, με κοινή συμφωνία και για προσωπικούς λόγους.

Ο πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος ενημέρωσης Κωνσταντίνος Ζούλας πρόκειται να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ, καθώς το συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί.

Ο ιδιοκτήτης του ομίλου Γιάννης Αλαφούζος αποδίδει στις ηγετικές αποχωρήσεις ευθύνη για το κύμα αποχωρήσεων δημοσιογράφων από το κανάλι.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του σταθμού και σχεδιάζει ανανέωση της ομάδας με έμφαση στο αθλητικό περιεχόμενο, τη μυθοπλασία και μικρές δόσεις ριάλιτι.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ θα περιλαμβάνει ανανεωμένες πρωινές ενημερωτικές ζώνες, το σίριαλ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», το «Voice» με ανανεωμένη κριτική επιτροπή και τα δικαιώματα των αγώνων της GBL. Snapshot powered by AI

Καζάνι που βράζει είναι ο όμιλος ΣΚΑΪ, τόσο ο τηλεοπτικός σταθμός όσο και το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στους 100,3. Έπειτα από κύμα οικειοθελών αποχωρήσεων δημοσιογράφων, απομακρύνσεων διευθυντικών στελεχών που περισσότερο θυμίζουν απολύσεις και παραιτήσεων, το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο κανάλι του Φαλήρου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, με μία λιτή ανακοίνωση, ο σταθμός γνωστοποίησε την άμεση αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Δημητριάδη, που ανέλαβε χρέη CEO μόλις πριν από πέντε μήνες. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του Ομίλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου. Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή», αναφερόταν χαρακτηριστικά για μία συνεργασία που έληξε σε χρόνο-ρεκόρ για τα εγχώρια τηλεοπτικά δεδομένα.

Σχεδόν δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η έξοδος του Κωνσταντίνου Ζούλα, που σήμερα κατέχει την θέση του προέδρου και εντεταλμένου συμβούλου ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας, η επικοινωνία του οποίου με τον ιδιοκτήτη του ομίλου Γιάννη Αλαφούζο φαίνεται ότι έχει διαταραχθεί, έχει ενημερωθεί αρμοδίως ότι το συμβόλαιο -που έχει με τον όμιλο μέχρι τον Οκτώβριο του 2026- δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι παράλληλα με την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Δημητριάδη η οποία ενεργοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, ο Κωνσταντίνος Ζούλας ενημερώθηκε για την λήξη της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ αφού αρμοδίως τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο κ. Ζούλας έχει ήδη μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα από το γραφείο του στον ΣΚΑΪ, όμως η λύση της συνεργασίας του με τον μιντιακό όμιλο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Τόσο στον Κωνσταντίνο Ζούλα όσο και στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο ιδιοκτήτης του ομίλου ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται ότι χρεώνει τις μαζικές αποχωρήσεις των πιο προβεβλημένων δημοσιογράφων του σταθμού. Τόσο ο διευθυντής ενημέρωσης Βασίλης Παπαδρόσος, όσο και η κεντρική anchorwoman επί σχεδόν 20 χρόνια Σία Κοσιώνη, ήταν οι πρώτοι που αποχώρησαν από τον ΣΚΑΪ. Ακολούθησαν ο διευθυντής του Σκάι 100,3 και σχολιαστής του κεντρικού δελτίου Βασίλης Χιώτης, ο συμπαρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΣΚΑΪ Άκης Παυλόπουλος και ο Παύλος Τσίμας, που εκτός από γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο, ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του Σκάι 100,3 παρουσιάζοντας καθημερινή εκπομπή από τις 10 μέχρι τις 11.

Παρά την προσπάθεια του Γιάννη Αλαφούζου να τον διατηρήσει στο δημοσιογραφικό δυναμικό του καναλιού, ο Παύλος Τσίμας επέλεξε να μετακινηθεί στο νέο -υπό δημιουργία- ραδιόφωνο του MEGA που θα εκπέμπει στους 104,6. Κι αυτό παράλληλα με την διαπίστωση ότι, πέραν του διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά, του Παναγιώτη Λάμψια και του Πάσχου Μανδραβέλη, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ δεν έχει δυνατές δημοσιογραφικές υπογραφές ως σχολιαστές. Οπότε και η προσπάθεια της Λένας Φλυτζάνη να μεγαλώσει την επιρροή και τα χαμηλά ποσοστά του δελτίου δυσκολεύει αρκετά.

Άγνωστη η επόμενη ημέρα στο Φάληρο

Ο Γιάννης Αλαφούζος αναλαμβάνει τα ηνία του σταθμού μέχρι να χτίσει την ομάδα που ο ίδιος επιθυμεί και να βρει τους κατάλληλους αντικαταστάτες για τις θέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Κωνσταντίνο Ζούλα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος γνωρίζει ότι οι αποχωρήσεις δημοσιογράφων από την στενή διευθυντική ομάδα του ΣΚΑΪ θα αποτελέσουν δυνατό καλό χαρτί στα χέρια άλλων καναλιών για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Με το δεδομένο αυτό, ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ δεν αποκλείεται να κινηθεί για να πάρει τη ρεβάνς, προσφέροντας μεγάλα συμβόλαια σε δημοσιογράφους που θεωρεί ότι θα μπορούσαν την δημοσιογραφική κατεύθυνση του σταθμού.

Παράλληλα, επενδύει πολύ σε αθλητικό περιεχόμενο, κάτι που θεωρείται καθαρά προσωπική επιλογή του, την οποία και θα στηρίξει για εύλογο χρόνο προσδοκώντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Ο Γιάννης Αλαφούζος επιθυμεί η νέα εικόνα του ΣΚΑΪ, εκτός από τις επιτυχημένες πρωινές εκπομπές, να έχει πλέον και αθλητικά και μυθοπλασία και μικρές δόσεις ριάλιτι σόου.

Τι θα βλέπουμε τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ

Στην πρωινή ζώνη θα συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της ενημέρωσης. Ο Άκης Παυλόπουλος μπορεί να αποχώρησε, όμως ο Δημήτρης Οικονόμου θα παραμείνει πιστός στη θέση του και στην παρουσίαση του «Σήμερα» με τον Γιάννη Πιτταρά στο πλευρό του. Τη σκυτάλη θα παίρνουν οι «Αταίριαστοι», ενώ θα συνεχίζουν Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε με το «Live You». Το μεσημεριανό δελτίο περνάει, όπως φαίνεται, στα χέρια του Απόστολου Μαγγηριάδη που αποχωρεί από την ΕΡΤ για να βρεθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον από το οποίο αποχώρησε πριν από 4 χρόνια.

Στη μεσημεριανή ζώνη, δράση αναλαμβάνουν Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος με το «Studio 3». Το δίδυμο θα αναλάβει μία ζωντανή εκπομπή, στα πρότυπα του «Στούντιο 4», καθώς η συνταγή είναι δοκιμασμένη και επιτυχημένη. Στην απογευματινή ζώνη, οι ιθύνοντες θα ρίξουν στην αρένα το σίριαλ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», ώστε η Λένα Φλυτζάνη και το κεντρικό δελτίο να λαμβάνουν επιτέλους ένα ισχυρό lead in. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΚΑΪ θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της GBL. Ο Γιάννης Αλαφούζος κατάφερε να «υπερτερήσει» της πρότασης που είχε καταθέσει η ΕΡΤ και το κανάλι να αποκτά ισχυρό προβάδισμα στις αθλητικές μεταδόσεις.

Το «Voice» έχει αποδείξει την αξία του και, τη νέα σεζόν, θα επιστρέψει με εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες προσθήκες. Ο Γιώργος Λιανός αναλαμβάνει ξανά την παρουσίαση, με τους Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστο Μάστορα να κάθονται στις καρέκλες των κριτών. Στον τομέα των σόου, θα δούμε και το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη. Φυσικά, κεντρική θέση θα έχει το σίριαλ «Μπλε ώρες» που αναμένεται να καθηλώσει. Να σημειωθεί ότι ο σταθμός έχει στη φαρέτρα του και το «The Quiz with Balls!» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ το πράσινο φως έχει πάρει και το late night «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, στη θέση της παραμένει η Φαίη Μαυραγάνη με το μαγκαζίνο «Καλημέρα», αλλά και οι «Δεκατιανοί» έχοντας χτίσει μία δυνατή σχέση με το κοινό. Στη μεσημεριανή ζώνη το δίδυμο Δημήτρης Πανόπουλος-Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίζουν με το «Weekend Live» τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής. Οι δύο παρουσιαστές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η εκπομπή, την επόμενη χρονιά, θα έχει πιο ενημερωτική κατεύθυνση καθώς η ψυχαγωγία μένει εκτός «σκαλέτας».

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