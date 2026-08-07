Εκτός ΣΚΑΪ από σήμερα ο Γρηγόρης Δημητριάδης – Διαβάστε την ανακοίνωση

Snapshot Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από πέντε μήνες συνεργασίας.

Η λήξη της συνεργασίας έγινε με κοινή συμφωνία και για προσωπικούς λόγους του Δημητριάδη.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.

Ο ΣΚΑΪ ευχαριστεί τον Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Δεν αποκλείεται μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών υπό διαφορετική μορφή. Snapshot powered by AI

Έπειτα από πέντε μήνες συνεργασίας και μετά από δημοσιεύματα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του Ομίλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ.Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και γιαπροσωπικούς λόγους του τελευταίου.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίεςπου προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύοπλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τουςστο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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