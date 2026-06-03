Βρετανία: Επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή

Snapshot Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε διαδήλωση στο Σαουθάμπτον για τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ.

Ο δράστης, 23χρονος Σιχ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Νόουακ.

Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τις συνθήκες θανάτου του Νόουακ και συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών, αναγκάζοντας τους να υποχωρήσουν.

Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι είχε παραπλανηθεί από τον δράστη κατά τη σύλληψη του θύματος. Snapshot powered by AI

Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Σαουθάμπτον, στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο.

? WATCH: Police come under attack at protest in Southampton over the arrest of Henry Nowak



Credit: Ay_audits on YouTube pic.twitter.com/M77ZTtTVwH

— Politics UK (@PolitlcsUK) June 2, 2026



Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.