Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

Τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή ετοιμάζεται να γιορτάσει ο Αντώνης Ρέμος με μία μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα, πλαισιωμένη από γνωστούς καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Όπως έκανε γνωστό ο δημοφιλής ερμηνευτής μέσα από σχετική του ανάρτηση, η επιλογή της συμπρωτεύουσας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για τον τόπο όπου μεγάλωσε και δημιούργησε τις πρώτες του μνήμες.

Τη σκηνοθεσία του οπτικοακουστικού υπερθεάματος υπογράφει ο Γιώργος Νανούρης. Απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό, ο Αντώνης Ρέμος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αναμνήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου:

«Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας.

Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.

Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής!

Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ.

Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά - γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.

Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή.

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΣΑΙ 30»!

