Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

«Θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα - Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής» 

Μίλτος Τσεκούρας

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του
Eurokinissi
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει 30 χρόνια παρουσίας στη μουσική με μεγάλη συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου.
  • Η συναυλία θα έχει ελεύθερη είσοδο και θα περιλαμβάνει γνωστούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η επιλογή της Θεσσαλονίκης είναι συμβολική, καθώς είναι η πόλη όπου μεγάλωσε ο καλλιτέχνης.
  • Η παραγωγή θα είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με σύγχρονες τεχνικές και τη σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη.
  • Η εκδήλωση υπόσχεται ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα ήχου και φωτισμού και αποτελεί προσωπική πρόσκληση του Ρέμου προς το κοινό.
Snapshot powered by AI

Τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή ετοιμάζεται να γιορτάσει ο Αντώνης Ρέμος με μία μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα, πλαισιωμένη από γνωστούς καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Όπως έκανε γνωστό ο δημοφιλής ερμηνευτής μέσα από σχετική του ανάρτηση, η επιλογή της συμπρωτεύουσας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για τον τόπο όπου μεγάλωσε και δημιούργησε τις πρώτες του μνήμες.

Τη σκηνοθεσία του οπτικοακουστικού υπερθεάματος υπογράφει ο Γιώργος Νανούρης. Απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό, ο Αντώνης Ρέμος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αναμνήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου:

«Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας.
Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.

Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής!
Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ.

Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά - γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.

Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή.
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΣΑΙ 30»!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για την μάχη της με το αλκοόλ: «Με έκανε να χάσω τον εαυτό μου»

10:26LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Υπέρλαμπρη και συγκινημένη επέστρεψε στην εκπομπή – Τα πρώτα λόγια

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέο κρας τεστ για τον Στάρμερ - Κρίσιμη ομιλία για να κρατήσει την πρωθυπουργία

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο με πατίνι - Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά

10:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν έξι άνθρωποι σε βαγόνι εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στο Τέξας

10:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Μια νόσος που μας αφορά όλους

09:57LIFESTYLE

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

09:46LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το σχόλιο κάτω από τη δημοσίευση της Ρίας Ελληνίδου - Του απάντησε: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi αναβιώνει το θρυλικό Auto Union των 326 χλμ./ώρα

09:39LIFESTYLE

«Λύγισε» η Έλλη Κοκκίνου για τον θάνατο του πατέρα της: «Ήταν πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι ντι Βανς είχε εμμονή με τη σύζυγό του: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για μια ζωή» - Η εξομολόγηση στη νέα βιογραφία του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά ξέσπασε αεροσκάφος της Turkish Airlines κατά την προσγείωση του στο Νεπάλ - Ασφαλείς όλοι οι επιβάτες

09:21WHAT THE FACT

«Παράγουν περισσότερη ισχύ από το ίδιο φως»: Η Ιαπωνία φέρνει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια

09:19WHAT THE FACT

Ρώσος αποκοιμήθηκε σε παγκάκι στους -20°C, πέθανε, αλλά οι γιατροί τον επανέφεραν στη ζωή ξεπαγώνοντάς τον

09:14ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Τιμπεργουλβς λύγισαν τους Σπερς και ισοφάρισαν τη σειρά - Αποβλήθηκε ο Γουεμπανιάμα

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σπίτι του από πυροβολισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

06:51WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σπίτι του από πυροβολισμό

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεράσια από... χρυσάφι: Απαγορευτική πλέον η τιμή τους - Πόσο κοστίζει το κιλό

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και τι παίρνουν - Αναλυτικά τα ποσά

09:57LIFESTYLE

Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30» - Πότε και πού θα γίνει η μεγάλη γιορτή του

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζυμαρικά: Οριακά ανοδικές οι πωλήσεις την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα – Η εταιρεία «έκπληξη» που είναι Νο1 σε παραγωγή και εξαγωγές

08:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαγνήτισε τα βλέμματα ο Akylas στο «Τιρκουάζ Χαλί» με εμφάνιση εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι ντι Βανς είχε εμμονή με τη σύζυγό του: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για μια ζωή» - Η εξομολόγηση στη νέα βιογραφία του

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Παγκόσμιος συναγερμός - Και άλλος επιβάτης του Hondius θετικός στον ιό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ