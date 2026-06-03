ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο ThessTicket και ThessCard

Τριπλασιάζονται τα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο ThessTicket και ThessCard
Motionteam
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ αυξήθηκε στα 100 ευρώ από 36 ευρώ.
  • Οι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου πληρώνουν πλέον πρόστιμο 50 ευρώ αντί 18, εφόσον χρησιμοποιούν προσωποποιημένη κάρτα ThessCard.
  • Ο νόμος προβλέπει μείωση 50% στο πρόστιμο αν ο παραβάτης αγοράσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών εντός 10 ημερών.
  • Το κόστος της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών παραμένει στα 16 ευρώ για κανονικό και 8 ευρώ για μειωμένο κόμιστρο.
  • Ο ΟΑΣΘ καλεί το επιβατικό κοινό να προμηθεύεται και να επικυρώνει νόμιμα εισιτήρια για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της βελτίωσης των υπηρεσιών.
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Στα 100 ευρώ, από 36 που ήταν προηγουμένως, αυξήθηκε το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης χωρίς επικυρωμένο εισιτήριο, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΟΑΣΘ.

Τα νέα αναπροσαρμοσμένα πρόστιμα αφορούν τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς το προβλεπόμενο επαναφορτιζόμενο εισιτήριο ThessTicket ή χωρίς την απαιτούμενη προσωποποιημένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών ThessCard.

Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου - μεταξύ αυτών φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι και πολίτες άνω των 65 ετών, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ από 18, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα του δικαιούχου πιστοποιείται μέσω της έκδοσης και χρήσης προσωποποιημένης κάρτας ThessCard.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, η αναπροσαρμογή των προστίμων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων, που αποσκοπεί στη δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, στη διασφάλιση των εσόδων του οργανισμού και κατ' επέκταση στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στη δυνατότητα που παρέχει ο νέος νόμος για μείωση του προστίμου κατά 50%, ως κίνητρο για την ενίσχυση της νόμιμης χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ειδικότερα, το πρόστιμο των 100 ευρώ μπορεί να περιοριστεί στα 50 ευρώ εφόσον ο παραβάτης προσέλθει σε εκδοτήριο του ΟΑΣΘ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης και προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών, διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Αντίστοιχη μείωση προβλέπεται και για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου.

Ο ΟΑΣΘ υπενθυμίζει ότι το κόστος της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς ανέρχεται σε 16 ευρώ για το κανονικό κόμιστρο και σε 8 ευρώ για το μειωμένο, γεγονός που, όπως σημειώνει ο οργανισμός, καθιστά ακόμη πιο συμφέρουσα τη νόμιμη και τακτική χρήση των αστικών συγκοινωνιών.

Μεταξύ άλλων, ο οργανισμός απευθύνει έκκληση προς το επιβατικό κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα, προμηθευόμενο και επικυρώνοντας το νόμιμο εισιτήριο αμέσως μετά την επιβίβαση στα λεωφορεία. Όπως τονίζεται, η τήρηση των κανόνων μετακίνησης συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου και στη διατήρηση των απαραίτητων πόρων για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πώλησης εισιτηρίων και τη διαδικασία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ.

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