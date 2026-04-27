Δέσποινα Βανδή: Έκπληξη στη σκηνή με Ρέμο και Μάστορα στην τελευταία τους βραδιά

Μία εμφάνιση έκπληξη πραγματοποίησε η Δέσποινα Βανδή, στο νυχτερινό κέντρο «Nox», όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου.

Η παρουσία της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μια απλή έξοδο, καθώς ανέβηκε στη σκηνή, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα το κοινό.

Ντουέτα και αγαπημένες επιτυχίες

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Κοριτσάκι σου», με τον Αντώνη Ρέμο να τη συνοδεύει στα ντραμς, σε μια ιδιαίτερη στιγμή που ξεσήκωσε τους θαμώνες.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους ένωσαν τις φωνές τους και στο «Αδιέξοδο», θυμίζοντας μια από τις πιο γνωστές στιγμές της καριέρας της.

Μια εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η παρουσία της τραγουδίστριας στη σκηνή αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, με το κοινό να απολαμβάνει μια απρόσμενη αλλά άκρως επιτυχημένη σύμπραξη.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ακούστηκε το «Είσαι παντού και πουθενά», ως φόρος τιμής στη σπουδαία Μαρινέλλα, από την Δέσποινα Βανδή και τον Αντώνη Ρέμο, προσθέτοντας έναν πιο συναισθηματικό τόνο στο πρόγραμμα.

Φινάλε για Ρέμο - Μάστορα

Η συγκεκριμένη βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτέλεσε την τελευταία εμφάνιση του σχήματος για τη φετινή σεζόν, με το κοινό να αποχαιρετά τους καλλιτέχνες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και εκπλήξεις.

