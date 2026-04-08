Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

Η Δέσποινα Βανδή σε κάθε ζωντανή της εμφάνιση κλέβει την παράσταση τόσο με την ερμηνείας της όσο και με την σκηνική της παρουσία, ωστόσο κατάφερε να γίνει viral με την «πληρωμένη» ατάκα της σε θαμώνα του μαγαζιού.

Ένα τέτοιο περιστατικό από συναυλία του 2025 επανήλθε τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο μέσω των social media, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων – αυτή τη φορά με έντονη δόση χιούμορ.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, θαυμαστής από τις πρώτες σειρές επιχειρεί να πετάξει το κινητό του προς τη σκηνή, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από την τραγουδίστρια. Η αντίδρασή της ήταν άμεση, αποστομωτική, αλλά και χιουμοριστική: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε; Έτσι το πετάς; Άμα το πλήρωνες εσύ, θα σου έλεγα αν θα το πετούσες…», ανέφερε, πριν συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της.

