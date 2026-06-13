Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές, οπωροπωλεία

Snapshot Η φετινή χρονιά για το καρπούζι χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές παραγωγού και αυξημένα κόστη, προκαλώντας οικονομική ζημιά στους παραγωγούς.

Η υπερπροσφορά στην αγορά προκλήθηκε από την αύξηση της καλλιέργειας καρπουζιού μετά τις καλές τιμές της προηγούμενης χρονιάς.

Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά, με διπλασιασμό των μεροκάματων και αύξηση στις τιμές καυσίμων και λιπασμάτων.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της χαμηλής τιμής παραγωγού και της υψηλής τιμής λιανικής στην αγορά, με το καρπούζι να πωλείται στην Αθήνα πάνω από 1,30 ευρώ το κιλό.

Πολλοί παραγωγοί σκέφτονται να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια καρπουζιού λόγω της οικονομικής πίεσης και να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες. Snapshot powered by AI

Η φετινή χρονιά για το καρπούζι δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν οι παραγωγοί. Αντί για καλές τιμές και κέρδη, πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές απολαβές, αυξημένα έξοδα και μια αγορά που όπως λένε, δεν τους «βγαίνει» οικονομικά. Το αποτέλεσμα είναι μια δύσκολη εικόνα για έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς καλοκαιρινούς καρπούς της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Στην Αμαλιάδα, ένας από τους παραγωγούς της περιοχής, ο Παναγιώτης Πασσάς, περιγράφει μια κατάσταση που, όπως λέει στο Newsbomb, έχει φέρει πολλούς αγρότες σε αδιέξοδο. Η χρονιά ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, όμως στην πορεία η αγορά γύρισε εις βάρος τους.

Όπως εξηγεί, η εικόνα που διαμορφώθηκε φέτος έχει άμεση σχέση και με τις αποφάσεις που πήραν οι ίδιοι οι παραγωγοί μετά την περσινή σεζόν. Πέρυσι, το καρπούζι κινήθηκε στα 25 λεπτά το κιλό, με φθίνουσα τάση προς το τέλος της περιόδου και αυτό οδήγησε πολλούς να στραφούν μαζικά στην καλλιέργεια, εγκαταλείποντας άλλες καλλιέργειες για να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία. Όμως η αυξημένη παραγωγή έφερε και υπερπροσφορά στην αγορά.

«Η τιμή του καρπουζιού έχει πέσει πολύ και στην πράξη δουλεύουμε με ζημιά. Υπολογίζουμε ότι χάνουμε περίπου 500 ευρώ το στρέμμα», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι καλλιεργητές.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην τιμή παραγωγού. Το καρπούζι, όπως λέει, φεύγει πλέον από το χωράφι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά κόστη. Η τιμή κυμαίνεται περίπου στα 10 με 25 λεπτά το κιλό, γεγονός που αφήνει ελάχιστο έως καθόλου περιθώριο κέρδους.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αν ληφθεί υπόψη το αυξημένο κόστος παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνει, τα έξοδα έχουν εκτοξευθεί και έχουν αλλάξει πλήρως τα δεδομένα της καλλιέργειας.

«Παλαιότερα ένα στρέμμα κόστιζε γύρω στα 700 ευρώ. Σήμερα έχουμε φτάσει κοντά ή και πάνω από τα 1.000 ευρώ. Τα μεροκάματα έχουν διπλασιαστεί, από τα 25 ευρώ έχουν πάει στα 50 και 60 ευρώ, ενώ και το πετρέλαιο έχει φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο. Όλα αυτά μαζί κάνουν την παραγωγή πολύ δύσκολη», αναφέρει.

Η αύξηση του κόστους δεν αφορά μόνο μία παράμετρο αλλά σχεδόν όλη την αλυσίδα παραγωγής: εργασία, καύσιμα, λιπάσματα και γενικά έξοδα καλλιέργειας. Για πολλούς παραγωγούς, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια καλή σοδειά δεν εξασφαλίζει πλέον κέρδος.

Την ίδια στιγμή, η αγορά δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα όταν το προϊόν φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Στην Αθήνα, οι τιμές στο καρπούζι ανεβαίνουν αισθητά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τιμή λιανικής.

Στα σημεία πώλησης, το καρπούζι πωλείται περίπου από 1,30 έως 1,40 ευρώ το κιλό, με διακυμάνσεις ανάλογα με τη λαϊκή αγορά, το μανάβικο ή τη γειτονιά. Οι τιμές αυτές αλλάζουν συχνά, όμως παραμένουν πολλαπλάσιες από όσα εισπράττει ο παραγωγός.

Πολλοί αγρότες εμφανίζονται προβληματισμένοι για το μέλλον της καλλιέργειας. Κάποιοι ήδη σκέφτονται αν αξίζει να συνεχίσουν με το καρπούζι ή αν θα πρέπει να στραφούν ξανά σε άλλες καλλιέργειες, πιο σταθερές οικονομικά, έστω κι αν είναι λιγότερο αποδοτικές σε καλές χρονιές.