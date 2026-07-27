Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας - Κλειστή η οδός Ακαδημίας

Snapshot Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από την πρεσβεία αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες των ΤΕΕΜ που πραγματοποιούν ελέγχους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της Κανάρη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληρφορίες άγνωστος τηλεφώνησε στις 11:40 στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί στο κτήριο εκρηκτικός μηχανισμός.

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες των ΤΕΕΜ και διενεργούν ελέγχους στο κτήριο - και την ευρύτερη περιοχή- μαζί με αστυνομικό σκύλο. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί επί τη οδού Ακαδημίας από το ύψος της Κανάρη έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Επιπλέον, για το συμβάν έχουν τεθεί σε ισχύ οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

Ακαδημίας και Ιπποκράτους

Πανεπιστημίου και Αμερικής και

Κριεζώτου και Πανεπιστημίου

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης