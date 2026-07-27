Κρήτη: Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Snapshot Το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Αποκόρωνα Χανίων παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τα επόμενα 24ωρα να είναι καθοριστικά για τη νευρολογική του αξιολόγηση.

Το παιδί βρέθηκε στην πισίνα μετά από σύντομη απώλεια προσοχής των γονιών του και διασώθηκε χάρη στις πρώτες βοήθειες που του παρείχε η μητέρα του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 2χρονου αγοριού που το περασμένο Σάββατο (25/07) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Αποκόρωνα Χανίων.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το παιδάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του καθώς θα αξιολογηθεί η νευρολογική του κατάσταση και τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό παιδί διέφυγε για λίγο της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε στο νερό.

Το αγοράκι εντόπισε η μητέρα του, η οποία το ανέσυρε από την πισίνα και του παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ.

Το παιδί, με καταγωγή από τη Γερμανία, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

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