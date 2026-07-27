Άνω Λιόσια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ένοικος

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία στις γύρω οδούς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης, σε σπίτι στα Άνω Λιόσια Αττικής. Λόγω της επικινδυνότητας, καθώς πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία στις γύρω οδούς.