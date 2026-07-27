Άνω Λιόσια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ένοικος
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πάρκινγκ κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.
- Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.
- Η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία στις γύρω οδούς.
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης, σε σπίτι στα Άνω Λιόσια Αττικής. Λόγω της επικινδυνότητας, καθώς πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ η Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία στις γύρω οδούς.
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