ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη

Με μια συνδυαστική και απόλυτα στοχευμένη επιχείρηση, που αξιοποίησε όλα τα δεδομένα, τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία, στην Σαντορίνη.

Πρόκειται για δράση, με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων.

Οι ελεγκτές βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία, όπου δένουν τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη, και έκαναν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων,

Στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων

Στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ

Στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών

Στην τήρηση και επίδειξη των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων

Από τα 26 τουριστικά σκάφη, που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις (παραβατικότητα 46%).

Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων

Μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων

Είσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ με μετρητά

Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο

Η συνολική αξία, που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος στις επιχειρήσεις-παραβάτες, με περαιτέρω αξιοποίηση και διασταύρωση των διαθέσιμων φορολογικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, επέκταση σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους.