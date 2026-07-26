Χανιά: Ώρες αγωνίας για το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Snapshot Το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρή νευρολογική εικόνα.

Παρότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή του, η καθυστερημένη επαναφορά της συνείδησης προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς.

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για να διαπιστωθεί αν η έλλειψη οξυγόνου προκάλεσε βλάβη στον εγκέφαλο του παιδιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ηράκλειο για νοσηλεία σε εξειδικευμένη ΜΕΘ.

Η μητέρα του παιδιού, που είναι γιατρός, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάνηψή του, παρέχοντας άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μετά την ανάσυρσή του από την πισίνα. Snapshot powered by AI

Σε στενή παρακολούθηση παραμένει το δίχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα στα Χανιά και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η εικόνα του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους γιατρούς να επικεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως στη νευρολογική του κατάσταση. Παρότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή του, η καθυστερημένη επαναφορά του επιπέδου συνείδησης μετά την ανάνηψη προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι θεράποντες ιατροί αναμένουν να διαπιστώσουν εάν η έλλειψη οξυγόνου κατά την παραμονή του κάτω από το νερό έχει προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο. Για τον λόγο αυτό, τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.

Το παιδί είχε αρχικά μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο, ώστε να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάνηψη του παιδιού έπαιξε η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός. Η ίδια ανέσυρε μαζί με τον πατέρα το παιδί από τον βυθό της πισίνας και του παρείχε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι γονείς του εκτιμούν ότι το αγοράκι παρέμεινε μέσα στην πισίνα για δύο έως τρία λεπτά. Ωστόσο, ακόμη και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδί τόσο μικρής ηλικίας.

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