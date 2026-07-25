Χανιά: Η μητέρα του εντόπισε το 2χρονο αγοράκι στην πισίνα - Είναι γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ

Snapshot Ένα δίχρονο αγοράκι εντοπίστηκε αναίσθητο στον πυθμένα πισίνας στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά.

Η μητέρα του παιδιού, που είναι γιατρός, του έκανε ΚΑΡΠΑ επί πέντε λεπτά και το επανέφερε μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί παραμένουν σε επιφυλακή για την κατάσταση του παιδιού, λόγω του χρόνου που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα. Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά, όταν ένα δίχρονο παιδί ανασύρθηκε από πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί, γερμανικής καταγωγής, ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι, όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας του καταλύματος, χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας παραμείνει εκεί για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

Οι γονείς του το ανέσυραν και η μητέρα, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το αγοράκι ανέκτησε σημεία ζωής, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι γιατροί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ανησυχία προκαλεί το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του και η ανταπόκριση του εγκεφάλου του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίχρονο βρέθηκε μέσα στην πισίνα, ενώ η αγωνία όλων στρέφεται πλέον στην πορεία της υγείας του μικρού παιδιού.

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