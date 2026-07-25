Χανιά: 2χρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Το επανέφεραν οι γιατροί και πλέον το παιδί νοσηλεύεται
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε νωρίτερα από πισίνα κατοικίας στην περιοχή του Καβρού, στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά, ένα παιδί 2 ετών.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή το δίχρονο αγοράκι, γερμανικής καταγωγής, μετά από ανάνηψη.
Το παιδί, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο εξαιτίας της σοβαρής του κατάστασης, διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ.
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