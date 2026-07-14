Καστοριά: Διασωληνωμένο το 4χρονο αγόρι που έπεσε στην πισίνα του παππού του - Πώς έγινε το συμβάν

Snapshot Ένα 4χρονο αγόρι ρωσικής καταγωγής νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από πνιγμό σε πισίνα στην Καστοριά.

Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του παππού του, ο οποίος το ανέσυρε και οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για 15 λεπτά πριν το επαναφέρουν.

Μετά την πρώτη νοσηλεία στην Καστοριά, το αγόρι μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη μονάδα παιδιατρικής στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Οι γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις για να αξιολογήσουν την κατάσταση του εγκεφάλου του παιδιού.

Η οικογένεια βρίσκεται σε σοκ, με τη μητέρα να παραμένει στο πλευρό του μαζί με τα άλλα της παιδιά. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ο 4χρονος που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στην Καστοριά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το παιδί ρωσικής καταγωγής είχε έρθει με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές και βρισκόταν στο σπίτι του παππού του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες διέλαθε της προσοχής των γονέων του και βρέθηκε στο νερό.

Όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του και το είδαν μέσα στην πισίνα, ο παππούς πήδηξε και το ανέσυρε από τον πάτο. Το παιδί διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για περίπου 15 λεπτά για να το επαναφέρουν.

Μόλις επανήλθε, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει εξιδεικευμένη μονάδα για παιδιά.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υγεία του 4χρονου αναφέρουν πως είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με τους γιατρούς να κάνουν εξετάσεις σήμερα, Τρίτη (14/07), για να διαπιστώσουν την κατάσταση του εγκεφάλου του.

Η οικογένειά του είναι σε κατάσταση σοκ, με τη μητέρα του να είναι συνεχώς στο πλευρό του, μαζί με τα άλλα παιδιά της.

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