Καστοριά: «Δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη απέναντι στον χρόνο»-Πώς έσωσαν τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα

Snapshot Ένα 4χρονο παιδί έπεσε σε πισίνα και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή πριν φτάσει στο νοσοκομείο της Καστοριάς χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί και νοσηλευτές έκαναν πολύωρη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί, το διασωλήνωσαν και σταθεροποίησαν την κατάστασή του.

Οργανώθηκε άμεσα μεταφορά του παιδιού σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη του ΕΚΑΒ και των αρμόδιων αρχών.

Η ιατρική ομάδα παραμένει συγκλονισμένη αλλά αισιόδοξη για την πορεία του παιδιού, εκφράζοντας ευχές για την πλήρη ανάρρωσή του.

Η επιτυχής διάσωση αποδίδεται στη συνεργασία, επιμονή και αυταπάρνηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Snapshot powered by AI

Στις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς όταν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκαν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί που είχε πέσει σε πισίνα, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο καρδιολόγος, Στάθης Κουλούρης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ».

Όπως περιγράφει, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ακολούθησε μια πολύωρη προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με μοναδικό στόχο να κρατηθεί στη ζωή. «Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αδιάκοπη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), επιμονή και συντονισμένη συνεργασία, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Στη συνέχεια προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και στη σταθεροποίηση της κατάστασής του, όπως περιγράφει ο ίδιος. Αμέσως μετά οργανώθηκε μια πραγματική «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου το 4χρονο να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει», τονίζει ο κ. Κουλούρης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εκφράζει τις ευχές του για την πλήρη ανάρρωση του παιδιού, ενώ ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία και η αυταπάρνηση των ανθρώπων μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η ανάρτηση του Στάθη Κουλούρη

ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ…

Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει.

? Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.

❤️ Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

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