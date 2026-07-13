Καστοριά: 4χρονος έπεσε σε πισίνα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Snapshot Ένα 4χρονο αγόρι έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη στην πισίνα του παππού του παιδιού, ο οποίος το ανέσυρε αναίσθητο από τον πάτο της πισίνας.

Το παιδί υπέστη ανακοπή και διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν άμεση βοήθεια και το μετέφεραν αρχικά στο νοσοκομείο Καστοριάς.

Οι γιατροί επανέφεραν το παιδί με ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά το παιδί είχε απομακρυνθεί για λίγο από την επίβλεψη των συγγενών του. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένο σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο αγόρι, το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 4χρονος μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στην πισίνα του παππού του.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αγόρι διέφυγε για λίγο από την επίβλεψη των συγγενών του.

Ο παππούς του το εντόπισε στον πάτο της πισίνας και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή και στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καστοριάς, , όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε σε ΚΑΡΠΑ. Έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διασωλήνωσή του και η μεταφορά του σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη.