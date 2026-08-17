Αμερικανικό αντιτορπιλικό έμεινε χωρίς ρεύμα και... τουαλέτες στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ακόμα ένα περιστατικό που αναδεικνύει τα προβλήματα σε πλοία του αμερικανικού στόλου

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Αμερικανικό αντιτορπιλικό έμεινε χωρίς ρεύμα και... τουαλέτες στη Νότια Σινική Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για τέσσερις ημέρες έμεινε αμερικανικό αντιτορπιλικό στη Νότια Σινική Θάλασσα, με το πλήρωμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ακόμη και στις βασικές υποδομές του πλοίου, σύμφωνα με το CNN.

Το περιστατικό αφορά το USS Benfold, αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, το οποίο υπέστη βλάβη στα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια άσκησης στην περιοχή τον περασμένο μήνα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιβεβαίωσε στο CNN ότι επρόκειτο για «τεχνικό περιστατικό που αφορούσε τις γεννήτριες» του πλοίου.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα το Benfold να χάσει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα, ενώ τέθηκαν εκτός λειτουργίας βασικές παροχές για το πλήρωμα. Μεταξύ άλλων, σταμάτησαν να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις μαγειρείου, οι τουαλέτες και ο κλιματισμός, ενώ υπήρξαν προβλήματα και με την παροχή πόσιμου νερού.

Οι συνθήκες έγιναν ακόμη πιο δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, οι οποίες το συγκεκριμένο διάστημα κυμαίνονταν μεταξύ 32 και 37 βαθμών Κελσίου.

Για την υποστήριξη του πληρώματος, το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Robert Smalls ανέλαβε να παρέχει ζεστά γεύματα στους ναύτες του Benfold. Στη συνέχεια, το ακινητοποιημένο αντιτορπιλικό ρυμουλκήθηκε στις Φιλιππίνες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές.

Το USS Benfold έχει πλέον επιστρέψει σε επιχειρησιακή δράση.

Στο επίκεντρο οι συνθήκες στα αμερικανικά πολεμικά πλοία

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που αντίστοιχες αναφορές για δύσκολες συνθήκες διαβίωσης καταγράφονται και σε άλλα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το Benfold επιχειρεί συνήθως στο πλαίσιο της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George Washington. Την περίοδο της βλάβης, η ομάδα πραγματοποιούσε άσκηση «ελευθερίας ναυσιπλοΐας» στη Νότια Σινική Θάλασσα, στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων που αμφισβητούν τις κινεζικές διεκδικήσεις στην περιοχή.

Το USS George Washington έχει έκτοτε λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς τον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, το πλήρωμα του οποίου βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και σχεδόν εννέα μήνες.

Για το Abraham Lincoln έχουν διατυπωθεί επίσης αναφορές σχετικά με προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος, μεταξύ άλλων με δυσλειτουργίες στις τουαλέτες και ελλείψεις σε τρόφιμα.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση μελών του πληρώματος, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για απόπειρες αυτοκτονίας.

Την ίδια ώρα, φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει συνθήματα γραμμένα πάνω σε πτέρυγες αεροσκαφών του Abraham Lincoln, με περιεχόμενο που εκφράζει την απογοήτευση μελών του πληρώματος. Η αυθεντικότητα και η προέλευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26TRAVEL

Κρήτη: Στην 3η θέση πανελλαδικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με σχεδόν 4 εκατ. διανυκτερεύσεις

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών: Άνοιξε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών 

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό αντιτορπιλικό έμεινε χωρίς ρεύμα και... τουαλέτες στη Νότια Σινική Θάλασσα

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη καταδικάζει την επίθεση με drone κατά του πρωθυπουργού του ιρακινού Κουρδιστάν

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Αίτνα

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Η εμμονή των influencers με τις selfie με καρχαρίες: Δαγκώματα με αντάλλαγμα likes

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η οικογενειακή συζήτηση κατέληξε σε ξύλο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών για την πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Θα διερευνηθούν τα αιτία από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινή πυρκαγιά σε δάσος του Καρπενησίου

22:31LIFESTYLE

Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά - Η ανάρτηση με τον εγγονό της

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγνωστοι βανδάλισαν και πέταξαν μπογιές σε Πειραματικό Λυκείο

22:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τελεωνείο Κακαβιάς: Χειροπέδες σε καταζητούμενο για διακίνηση μεταναστών

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινή πυρκαγιά σε δάσος του Καρπενησίου

14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι 25-34 ετών: Το 56,3% ζει με τους γονείς του - Η γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η οικογενειακή συζήτηση κατέληξε σε ξύλο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

19:55LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού - «Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ