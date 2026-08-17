Αμερικανικό αντιτορπιλικό έμεινε χωρίς ρεύμα και... τουαλέτες στη Νότια Σινική Θάλασσα

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για τέσσερις ημέρες έμεινε αμερικανικό αντιτορπιλικό στη Νότια Σινική Θάλασσα, με το πλήρωμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ακόμη και στις βασικές υποδομές του πλοίου, σύμφωνα με το CNN.

Το περιστατικό αφορά το USS Benfold, αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, το οποίο υπέστη βλάβη στα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια άσκησης στην περιοχή τον περασμένο μήνα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιβεβαίωσε στο CNN ότι επρόκειτο για «τεχνικό περιστατικό που αφορούσε τις γεννήτριες» του πλοίου.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα το Benfold να χάσει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα, ενώ τέθηκαν εκτός λειτουργίας βασικές παροχές για το πλήρωμα. Μεταξύ άλλων, σταμάτησαν να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις μαγειρείου, οι τουαλέτες και ο κλιματισμός, ενώ υπήρξαν προβλήματα και με την παροχή πόσιμου νερού.

Οι συνθήκες έγιναν ακόμη πιο δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, οι οποίες το συγκεκριμένο διάστημα κυμαίνονταν μεταξύ 32 και 37 βαθμών Κελσίου.

Για την υποστήριξη του πληρώματος, το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Robert Smalls ανέλαβε να παρέχει ζεστά γεύματα στους ναύτες του Benfold. Στη συνέχεια, το ακινητοποιημένο αντιτορπιλικό ρυμουλκήθηκε στις Φιλιππίνες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές.

Το USS Benfold έχει πλέον επιστρέψει σε επιχειρησιακή δράση.

Στο επίκεντρο οι συνθήκες στα αμερικανικά πολεμικά πλοία

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που αντίστοιχες αναφορές για δύσκολες συνθήκες διαβίωσης καταγράφονται και σε άλλα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το Benfold επιχειρεί συνήθως στο πλαίσιο της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George Washington. Την περίοδο της βλάβης, η ομάδα πραγματοποιούσε άσκηση «ελευθερίας ναυσιπλοΐας» στη Νότια Σινική Θάλασσα, στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων που αμφισβητούν τις κινεζικές διεκδικήσεις στην περιοχή.

Το USS George Washington έχει έκτοτε λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς τον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, το πλήρωμα του οποίου βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και σχεδόν εννέα μήνες.

Για το Abraham Lincoln έχουν διατυπωθεί επίσης αναφορές σχετικά με προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος, μεταξύ άλλων με δυσλειτουργίες στις τουαλέτες και ελλείψεις σε τρόφιμα.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση μελών του πληρώματος, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για απόπειρες αυτοκτονίας.

Την ίδια ώρα, φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει συνθήματα γραμμένα πάνω σε πτέρυγες αεροσκαφών του Abraham Lincoln, με περιεχόμενο που εκφράζει την απογοήτευση μελών του πληρώματος. Η αυθεντικότητα και η προέλευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.