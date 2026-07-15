Τραγωδία σε ξενοδοχείο της Μεσσηνίας: Νεκρή 48χρονη Γαλλίδα σε πισίνα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Μία 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας

Τραγωδία σε ξενοδοχείο της Μεσσηνίας: Νεκρή 48χρονη Γαλλίδα σε πισίνα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου συνελήφθη με κατηγορία ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
  • Ο ναυαγοσώστης της συγκεκριμένης πισίνας απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού και αναζητείται από τις αρχές.
  • Η νεκροψία – νεκροτομή θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου της τουρίστριας.
  • Οι αρχές ερευνούν αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και αν υπάρχουν περαιτέρω ευθύνες.
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Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας 48χρονης τουρίστριας από τη Γαλλία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης.

Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πυθμένα της πισίνας από άλλους λουόμενους.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η 48χρονη ανασύρθηκε από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο ναυαγοσώστης δεν βρισκόταν στον χώρο της συγκεκριμένης πισίνας τη στιγμή του συμβάντος, καθώς φέρεται να εκτελούσε καθήκοντα σε άλλη πισίνα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Οι αρχές τον αναζητούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες της απουσίας του και ο ενδεχόμενος ρόλος του στην υπόθεση.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου της 48χρονης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψίανεκροτομή που έχει παραγγελθεί.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

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