Le Monde - Λιβύη: Η εξουσία του Χάφταρ κλονίζεται από την αντιπαλότητα των γιων του

Η «πρωτεύουσα» της Κυρηναϊκής, στην ανατολική Λιβύη, βρίσκεται εδώ και περίπου μία δεκαετία υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος έχει εγκαθιδρύσει στην περιοχή ένα είδος παράλληλου κράτους, ένα στρατιωτικό καθεστώς εμπνευσμένο από το αιγυπτιακό μοντέλο και ανταγωνιστικό προς τις αρχές της Τρίπολης.

Γι’ αυτό και η είδηση που έγινε γνωστή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου προκάλεσε έκπληξη. Ο στρατηγός Φάουζι Αλ-Μανσούρι, επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών, σκοτώθηκε όταν εξερράγη το αυτοκίνητό του, λίγο αφότου είχε βγει από το τέμενος Σαγίντα Αΐσα.

Το ερώτημα που τέθηκε αμέσως ήταν πώς κατέστη δυνατό να δολοφονηθεί ο επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), που διοικείται από τον Χάφταρ, στο κέντρο μιας πόλης που θεωρείται από τις πλέον αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της χώρας.

Ο Αλ-Μανσούρι δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Θεωρούνταν ένας από τους πλέον πιστούς συνεργάτες του Χάφταρ και είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του συστήματος εξουσίας που δημιούργησε ο στρατάρχης μέσα από τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, από την Ντέρνα στην ανατολική Λιβύη έως τη Σέμπχα στον νότο και την περιοχή της Πετρελαϊκής Ημισελήνου, νοτιοδυτικά της Βεγγάζης, σύμφωνα με άρθρο-ανάλυση της γαλλικής Le Monde.

Την επόμενη ημέρα, οι αρχές της ανατολικής Λιβύης απέδωσαν την επίθεση σε μια «τρομοκρατική κύτταρο», υποστηρίζοντας ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε τζιχαντιστικό κίνητρο, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Η εκδοχή αυτή προκαλεί ερωτήματα. Από τότε που ο Χάφταρ επέβαλε τον έλεγχό του στη Βεγγάζη, το 2016-2017, οι ισλαμιστικές ένοπλες οργανώσεις που είχαν αναπτυχθεί μετά την επανάσταση του 2011 είχαν εξουδετερωθεί. Επομένως, η πιθανότητα να επανεμφανίζεται τζιχαντιστική δράση στην καρδιά ενός συστήματος που διαθέτει εκτεταμένο μηχανισμό ασφαλείας προκαλεί προβληματισμό στους αναλυτές της Λιβύης.

Είτε πρόκειται για επιστροφή της τζιχαντιστικής απειλής είτε για διαφορετικού τύπου συνωμοσία, όπως μια εσωτερική εκκαθάριση, η δολοφονία του Αλ-Μανσούρι ανέδειξε τις αδυναμίες ενός συστήματος που έχει οικοδομήσει τη νομιμοποίησή του στην αποκατάσταση της τάξης μετά το χάος της επανάστασης.

«Η επίθεση στη Βεγγάζη κλονίζει τον μύθο της ασφάλειας του LNA του Χάφταρ», εκτιμά ο Οσάμα Άσεντ, διευθυντής του Libya Research Center for Strategic and Future Studies, δεξαμενής σκέψης με έδρα την Τρίπολη. Όπως σημειώνει, είναι ακόμη νωρίς για να γίνει λόγος για διάλυση του συστήματος, όμως έχει ήδη πληγεί η εικόνα του αλάνθαστου και εξαιρετικά κατασταλτικού καθεστώτος.

Ο διάδοχος Σαντάμ Χάφταρ

Ο LNA έχει στο παρελθόν καταστείλει χωρίς δυσκολία κινήματα λαϊκής αμφισβήτησης, όπως εκείνο στην Ντέρνα μετά την ανθρωπιστική καταστροφή που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023.

Παράλληλα, το καθεστώς έχει συνδεθεί με την εξόντωση αντιπάλων, μεταξύ άλλων της Σιχάμ Σεργκίβα το 2019, της Χανάνε Αλ-Μπαράσι το 2020, του Μάχντι Αλ-Μπαργκάτι το 2023 και του Σιράτζ Ντάγκμαν το 2024. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης πρώην σύμμαχοι που είχαν καταστεί ανεπιθύμητοι, όπως ο Μαχμούντ Αλ-Ουερφάλι το 2021 και ο Μοχάμεντ Αλ-Κάνι το 2024.

Ωστόσο, το σύστημα δεν κατάφερε να αποτρέψει τη δολοφονία του επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η αντίφαση αυτή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Το πλήγμα στην ασφάλεια έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον LNA. Ο 82χρονος Χάφταρ έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει τη διαδοχή του με τρόπο που παραπέμπει σε δυναστική μεταβίβαση της εξουσίας.

Από τους πέντε γιους του έχει επιλέξει ως διάδοχο τον Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1991 και πήρε το όνομά του προς τιμήν του Σαντάμ Χουσεΐν. Η διαδικασία διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει, μετά τον διορισμό του το 2025 στη θέση του αναπληρωτή αρχηγού του LNA.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, έχει επιβαρύνει τις σχέσεις του Σαντάμ με τον αδελφό του Καλίντ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία, ως αρχηγός του επιτελείου του LNA.

Την ίδια ώρα, ο τρίτος αδελφός, Μπελγκασέμ, έχει αναλάβει τον οργανισμό που διαχειρίζεται το ταμείο ανοικοδόμησης μετά την καταιγίδα Daniel. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό μηχανισμό, μέσω του οποίου περνούν ξένοι επενδυτές και χρηματοδότες που δραστηριοποιούνται στην ανατολική Λιβύη.

Οι δύο άλλοι αδελφοί, ο Σαντίκ, ποιητής που συμμετέχει σε φυλετικές διαμεσολαβήσεις, και ο Όκμπα, ειδικός στα κρυπτονομίσματα και την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν πιο περιορισμένους ρόλους, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν τις δικές τους επιδιώξεις.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διπλωματική πρωτοβουλία του Μασάντ Μπούλος, ειδικού συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ για τις αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία, ωστόσο ο Σαντάμ Χάφταρ θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία μιας μελλοντικά ενοποιημένης Λιβύης. Στο σενάριο αυτό, η πρωθυπουργία θα μπορούσε να περάσει σε μέλος της οικογένειας Ντμπέιμπα, που ελέγχει σήμερα την Τρίπολη.

Το ενδεχόμενο παραμένει θεωρητικό και δεν είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί. Αρκεί όμως για να εντείνει τις παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις και να ενισχύσει τις φιλοδοξίες στο εσωτερικό της οικογένειας Χάφταρ.

«Ο Χάφταρ δημιούργησε το σύστημά του για έναν άνθρωπο, όχι για πέντε», προειδοποιεί ο Άνας Ελ-Γκομάτι, διευθυντής του Ινστιτούτου Sadeq στην Τρίπολη.

Ο κίνδυνος για τη σταθερότητα είναι μεγαλύτερος, καθώς, παρά τους στρατιωτικούς τίτλους που έχουν αναλάβει ο Σαντάμ και ο Καλίντ, οι γιοι του Χάφταρ διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία σε θέματα ασφάλειας.

«Οι γιοι του Χάφταρ τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα παρά στις στρατιωτικές υποθέσεις», επισημαίνει ο Οσάμα Άσεντ.

Στρατιωτικές υποχωρήσεις στον νότο

Η οικογενειακή μετάβαση εξουσίας συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο LNA αντιμετωπίζει προβλήματα στο Φεζάν, στη νότια Λιβύη.

Ο έλεγχος της περιοχής, στις παρυφές της Αλγερίας, του Νίγηρα, του Τσαντ και του Σουδάν, υπήρξε καθοριστικός για την εικόνα του Χάφταρ στη Δύση ως ενός ισχυρού ηγέτη που μπορούσε να επιβάλει τάξη σε μια περιοχή όπου ανθούν κάθε είδους παράνομες δραστηριότητες.

Η παρουσία του στον νότο του έδινε επίσης τη δυνατότητα να διατηρεί μια βάση για πιθανή επέκταση προς την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της χώρας που ο Χάφταρ δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την προσπάθεια να κατακτήσει.

Από το 2025, όμως, οι δυσκολίες έχουν αυξηθεί.

Εκείνη τη χρονιά, ο Χασάν Αλ-Ζάντμα, ένας από τους ηγέτες της αραβικής φυλής Ουλάντ Σλιμάν και διοικητής της Ταξιαρχίας 128, απομακρύνθηκε μετά από διαφωνίες με τον Σαντάμ Χάφταρ. Η μονάδα του είχε υπό τον έλεγχό της, μεταξύ άλλων, τα σύνορα με το Τσαντ και το Σουδάν.

Ο Αλ-Ζάντμα προσέγγισε στη συνέχεια την αντίπαλη κυβέρνηση της Τρίπολης, όπου ο αδελφός του, Σάλεμ Αλ-Ζάντμα, διορίστηκε αναπληρωτής πρωθυπουργός.

Πιο πρόσφατα, ο Χάφταρ αντιμετώπισε ακόμη μία αποσκίρτηση. Ο Μοχάμεντ Ουαρντούγκου, μέλος της φυλής Τούμπου, ο οποίος μέχρι τότε είχε αναλάβει για λογαριασμό του Χάφταρ την επιτήρηση των συνόρων με το Τσαντ και τον Νίγηρα, απομακρύνθηκε από το στρατόπεδό του.

Στις αρχές του 2026 δημιούργησε τη δική του ένοπλη οργάνωση, το Επιχειρησιακό Επιμελητήριο για την Απελευθέρωση του Νότου (COLS), και έκτοτε πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον θέσεων που ελέγχει ο Χάφταρ.

Οι εξελίξεις αυτές αποκαλύπτουν τα όρια της επιρροής του LNA στον νότο της Λιβύης.

«Στην πραγματικότητα, ο Χάφταρ δεν κατέκτησε ποτέ το Φεζάν», εκτιμά ο Άνας Αλ-Γκομάτι. «Απλώς “νοίκιασε” τη στήριξη των φυλών με υποσχέσεις και χρήματα».

Για χρόνια, ο Χάφταρ κατάφερε να διατηρήσει αυτές τις συμμαχίες. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι γιοι του διαθέτουν την ίδια ικανότητα να διαχειριστούν τις φυλετικές ισορροπίες και να διατηρήσουν την κληρονομιά του.

Πηγή: Le Monde

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