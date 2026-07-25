Χανιά: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο 2χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Snapshot Δίχρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε βίλα στη Γεωργιούπολη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με απόφραξη αγωγού.

Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν, η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη αλλά σταθερή και διασωληνωμένη.

Η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ωστόσο οι γιατροί παρακολουθούν στενά λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος χωρίς αισθήσεις.

Το παιδί θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για εξειδικευμένη φροντίδα.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα μεταφερθεί το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε νωρίτερα σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά.

Το παιδί, με καταγωγή από τη Γερμανία, βρισκόταν σε βίλα στην περιοχή της Γεωργιούπολης, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του καταλύματος. Άμεσα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με απόφραξη αγωγού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι γιατροί έπεσαν κυριολεκτικά πάνω του και κατάφεραν να το επαναφέρουν ωστόσο η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη ωστόσο με θετική πρόβλεψη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Χανίων ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, το παιδί σταθεροποιήθηκε, διασωληνώθηκε και η ζωή του δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ανησυχία προκαλεί το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του και η ανταπόκριση του εγκεφάλου του.

Στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό συνεχίζουν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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