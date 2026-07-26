Οικογενειακό δράμα στη Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά τον νεκρό γιο της για πάνω από ένα 24ωρο

Snapshot Ένας 24χρονος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα της μητέρας του στη Λαμία, όπου ζούσαν μαζί.

Η μητέρα κρατούσε το σώμα του γιου της για πάνω από 24 ώρες προσπαθώντας να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών.

Η αστυνομία ενημερώθηκε μετά από δεύτερο τηλεφώνημα της μητέρας προς το γραφείο τελετών και βρήκε τον νεκρό νεαρό στο σπίτι.

Θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου και η μητέρα αναμένεται να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει πρόσφατα από τη Γερμανία στη Λαμία, ενώ ο πατέρας έχει αποβιώσει και δεν είναι γνωστοί άλλοι συγγενείς. Snapshot powered by AI

Ένα οικογενειακό δράμα αποκαλύφθηκε πίσω από τον θάνατο ενός 24χρονου, που πέθανε στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τη μητέρα του, στο κέντρο της Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 24χρονος, που αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας, ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

Αρχικά ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών όταν δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί. «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία...», είπε.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο διαμέρισμα όπου βρήκε τη μητέρα με το νεκρό παιδί και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου σε λίγα λεπτά ήταν στο σημείο. Δυστυχώς όπως διαπιστώθηκε το παιδί ήταν χωρίς ζωτικά σημεία και ο θάνατος είχε επέλθει πολλές ώρες πριν.

Όπως ο νόμος ορίζει, θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου του άτυχου 24χρονου, ενώ η μητέρα θα οδηγηθεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, μητέρα και γιος δεν έχουν κάποια σχέση με την περιοχή της Λαμίας. Μετακόμισαν στην πόλη τον Μάιο από τη Γερμανία. Μάλιστα τα περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι παρέμειναν αμπαλαρισμένα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρεσε στη μητέρα το διαμέρισμα και έψαχνε να βρει ένα καλύτερο.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς. Η 69χρονη για κάποιους δικούς της λόγους αποφάσισε να φύγει από τη χώρα που έζησε τα περισσότερα χρόνια κάνοντας οικογένεια και να έρθει στην Ελλάδα, επιλέγοντας πιθανότητα τυχαία την πόλη της Λαμίας.

Οι Αρχές τώρα έχουν να φροντίσουν και για τη σορό του 24χρονου, ώστε να βρεθεί κάποιος συγγενής και να μην μείνει στα αζήτητα και φυσικά να δουν τι θα γίνει με τη μητέρα η οποία φέρεται να χρήζει νοσηλείας.

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