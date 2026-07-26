Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα

Ο νεαρός Ινδός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο…

Γιάννης Καλύβας

Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 30χρονος Ινδός ναυτικός μέθυσε και παρενόχλησε ανήλικα κορίτσια στο λιμάνι των Ραχών.
  • Τα κορίτσια προσπάθησαν να ξεφύγουν πέφτοντας στη θάλασσα, ενώ οι γονείς τους ειδοποίησαν τις Αρχές.
  • Ο δράστης συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.
  • Ο 30χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 23 μηνών, με απειλή απελάσεως μετά την έκτιση της ποινής.
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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/7/26) στην Παραλία Ραχών από περαστικό αλλοδαπό ναυτικό, ο οποίος μέθυσε και παρενόχλησε ανήλικα κοριτσάκια!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, πρόκειται για 30χρονο Ινδό μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, ο οποίος είχε πάει για φαγητό στις Ράχες με την παρέα του για φαγητό. Κάποια στιγμή ο 30χρονος υπό την επήρεια μέθης άφησε την παρέα του και είπε ότι θα επιστρέψει σε 5 λεπτά.

Ο άνδρας ωστόσο όπως φαίνεται έβαλε στο μάτι μια μεγάλη παρέα κοριτσιών που απολάμβαναν το όμορφο λιμανάκι. Ο μεθυσμένος Ινδός άρχισε να παρενοχλεί τα κορίτσια και να πιάνει τα γεννητικά του όργανα με αποτέλεσμα τα κοριτσάκια να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν. Κάποια στιγμή φτάνοντας στην άκρη από την προβλήτα και ενώ ο 30χρονος επέμενε να τα ενοχλεί, 2-3 από αυτά πήδησαν στο νερό για να γλυτώσουν!

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι γονείς κάποιων κοριτσιών που ειδοποίησαν τις Αρχές και μετά από λίγα λεπτά ο Ινδός βρισκόταν με χειροπέδες για παράβαση του άρθρου 337 Π.Κ. «Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας» από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Με τη συγκεκριμένη κατηγορία ο νεαρός Ινδός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου υποστήριξε ότι δε θυμόταν τίποτα από τις άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, που είχε επιδοθεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μέρος της οποίας θα εκτίσει και στη συνέχεια θα απελαθεί από τη χώρα.

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