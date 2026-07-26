Ισοβίτης φέρεται να έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο για επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο

Snapshot Ένας 30χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για απόπειρα επίθεσης με χειροβομβίδα στη Γλυφάδα, με τη χειροβομβίδα στην κατοχή του.

Ένας 35χρονος ισοβίτης κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση.

Στο σπίτι ενός Έλληνα, που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο, βρέθηκε περίστροφο και 4.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος αναζητείται.

Ο πιθανός στόχος της επίθεσης ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την κατοικία του για λόγους ασφαλείας.

Ο Έλληνας ύποπτος είχε συλληφθεί πριν δύο χρόνια για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα επίθεσης με χειροβομβίδα που φέρεται πως σχεδίαζε 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή της Γλυφάδας.

Ο Αιγύπτιος είχε στην κατοχή του τη χειροβομβίδα και συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών υπηρεσιών, οι οποίες είχαν ήδη θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις του μετά από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει.

Οι αρχές ερευνούν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης και ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται, ενώ εξετάζουν ως βασικό πρόσωπο έναν 35χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι ισοβίτης για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψή του Αιγύπτιου έγινε κοντά στην κατοικία ενός Έλληνα, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών και φέρεται να ήταν το πρόσωπο που του παρέδωσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα περίστροφο και το ποσό των 4.000 ευρώ. Ο ίδιος αναζητείται από τις αρχές.

Στο μικροσκόπιο ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος

Όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, το επικρατέστερο σενάριο θέλει στόχος της επίθεσης να ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος φέρεται να είχε ενημερωθεί από τις αρχές για την πιθανή απειλή και, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, είχε απομακρυνθεί από την κατοικία του την περασμένη Τρίτη.

Οι έρευνες των αρχών, πάντως, στρέφονται και στον Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο. Πρόκειται για πρόσωπο που είναι ήδη γνωστό στις αρχές. Σύμφωνα και πάλι με την ΕΡΤ, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε συλληφθεί από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα Ελλήνων και Αλβανών διακινητών ναρκωτικών.

Τότε είχαν εντοπιστεί στην κατοχή μελών της ομάδας περίπου 17 κιλά κάνναβης και άλλες ποσότητες ναρκωτικών. Ο ίδιος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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