Συνελήφθη Αλβανός με χειροβομβίδα - Πληροφορίες ότι θα «χτυπούσε» σπίτι πρώην εισαγγελέα

Snapshot Συνελήφθη αλλοδαπός στο κέντρο της Αθήνας που είχε μαζί του χειροβομβίδες μετά από αστυνομική επιχείρηση.

Ο άνδρας παρακολουθούνταν από τις Αρχές, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι πρώην εισαγγελέα.

Η κατοικία του πρώην εισαγγελέα φυλασσόταν από ομάδα ΟΠΚΕ και γίνονταν περιπολίες ασφαλείας.

Οι Αρχές ερευνούν τις διασυνδέσεις του συλληφθέντος και τον σκοπό της παρουσίας του στο κέντρο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) αλλοδαπός που έφερε πάνω του χειροβομβίδες σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, μετά από αστυνομική επιχείρηση που είχε στηθεί γύρω από την παρουσία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο άνδρας παρακολουθούνταν εδώ και καιρό, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να προχωρούσε σε χτύπημα σε στόχο που σχετιζόταν με σπίτι πρώην εισαγγελικού λειτουργού.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη οικία φυλάσσοταν από ομάδα ΟΠΚΕ και περιπολίες ασφαλείας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το βάρος να πέφτει στις διασυνδέσεις του και στον πιθανό σκοπό της παρουσίας του στο κέντρο της πρωτεύουσας.